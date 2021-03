Πολιτική

Εντυπωσιακές εικόνες από εκπαίδευση κομάντος στη Σούδα

Συνεκπαίδευση Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων Ελλάδας - Κύπρου - ΗΠΑ.

Στις 24 Μαρτίου ολοκληρώθηκε η συνεκπαίδευση μεταξύ δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ) Ελλάδας - Κύπρου - ΗΠΑ σε αντικείμενα Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων (MAROPS/NAVSOF Training), που διεξήχθη για δεύτερη φορά φέτος, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σούδας στην Κρήτη.

Στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης - ΒΜΤΑ (Close Quarter Combat - CQC) σε στατικούς στόχους ημέρα και νύχτα, αμφίβιες επιχειρήσεις πλησίον ακτής (Over The Beach - OTB) και νηοψίες (Visit Board Search and Seizure - VBSS), με πρακτική εφαρμογή επί της φρεγάτας ΨΑΡΑ και του εκπαιδευτικού πλοίου ΑΡΗΣ, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου - ΗΠΑ συντονίσθηκε από τη διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ και συνέβαλε στην επαύξηση του επιπέδου συνεργασίας κατά την σχεδίαση και εκτέλεση επιχειρήσεων αντιμετώπισης σύγχρονων απειλών στο περιβάλλον της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συνεκπαίδευση είχε διεξαχθεί στην ίδια περιοχή από 11-29 Ιανουαρίου.