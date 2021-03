Κόσμος

Κορονοϊός: Βαριά “καμπάνα” σε αεροσυνοδό που “έσπασε” την καραντίνα

Παραβίασε τους όρους της 14ήμερης καραντίνας και συναντήθηκε με δεκάδες ανθρώπους. Ποια ποινή του επιβλήθηκε.

(εικόνα αρχείου)

Δικαστήριο στο Βιετνάμ καταδίκασε σήμερα σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή έναν αεροσυνοδό, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την παραβίαση των όρων της καραντίνας και τη διασπορά της covid-19 σε άλλους, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο Ντουόνγκ Ταν Χάου, 29 ετών, καταδικάστηκε “για τη μετάδοση σοβαρών μολυσματικών ασθενειών” από δικαστήριο του Χο Τσι Μινχ, επεσήμανε το υπουργείο Δημόσιας Τάξης του Βιετνάμ.

Η χώρα έχει δεχθεί επαίνους για τις προσπάθειές της να περιορίσει την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού μέσω τη διεξαγωγής μαζικών τεστ και ιχνηλάτησης, αλλά και της επιβολής αυστηρής καραντίνας. Στο Βιετνάμ έχουν καταγραφεί λιγότερα από 2.600 κρούσματα covid-19 και μόλις 35 θανάτους.

Ο Χάου παραβίασε τους όρους της 14ήμερης καραντίνας και συναντήθηκε με 46 ανθρώπους μετά την επιστροφή του από την Ιαπωνία τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Στη διάρκεια της περιόδου που θα έπρεπε να παραμείνει σε καραντίνα, ο αεροσυνοδός συναντήθηκε με πολλούς ανθρώπους, επισκέφθηκε καφέ, εστιατόρια και πήγε σε μαθήματα αγγλικών. Βρέθηκε θετικός στην covid-19 στις 28 Νοεμβρίου.

Εξαιτίας του Χάου περίπου 2.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να υποβληθούν σε διαγνωστικό τεστ για covid-19 και να παραμείνουν σε καραντίνα.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μόλυνε τρεις ανθρώπους.

“Οι παραβιάσεις του Χάου ήταν σοβαρές, έθεσαν την κοινωνία και την ασφάλεια της κοινότητας σε κίνδυνο”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τον Δεκέμβριο δικαστήριο του Βιετνάμ καταδίκασε τον επικεφαλής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών του Ανόι σε 10 χρόνια κάθειρξη, αφού κρίθηκε ένοχος για διαφθορά σε μια υπόθεση που αφορούσε την αγορά εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας.