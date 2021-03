Κόσμος

Αφγανιστάν: Ένοπλοι γάζωσαν υγειονομικούς

Νέο χτύπημα ενόπλων κατά υγειονομικών που έκαναν εμβόλια σε παιδιά.

Ένοπλοι σκότωσαν σήμερα τρεις γυναίκες υγειονομικούς που έκαναν εμβολιασμούς κατά της πολιομυελίτιδας στην πόλη Τζαλαλαμπάντ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, δήλωσαν δύο κυβερνητικές πηγές.

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος διεξήγαγε τις δύο ξεχωριστές επιθέσεις, σημείωσε αξιωματούχος της επαρχιακής κυβέρνησης.

Πηγή της κεντρικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε την είδηση για τον πυροβολισμό των τριών γυναικών.

Από πέρυσι που άρχισαν οι συνομιλίες ανάμεσα στους Ταλιμπάν και την αφγανική κυβέρνηση στην Ντόχα έχει καταγραφεί ένας αριθμός δολοφονιών σε αστικά κέντρα του Αφγανιστάν.

Αυτόν τον μήνα, τρεις γυναίκες δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν επίσης στην Τζαλαλαμπάντ, σε επίθεση για την οποία ανέλαβε την ευθύνη η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Η αφγανική κυβέρνηση επιρρίπτει την ευθύνη για τις περισσότερες στοχευμένες δολοφονίες στους Ταλιμπάν, οι οποίοι αρνούνται ανάμειξή τους.

