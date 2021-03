Life

“Άγριες Μέλισσες”: αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)

Η επιστροφή από το Παρίσι, η αποκάλυψη για το διαζύγιο και η αγωνία για τον Σέργιο. Spoiler για την αντίδραση της Ασημίνας και την εισβολή στο σπίτι των Σεβαστών.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται απόψε στις 22:00, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Αποκλειστικό απόστπασμα από το επεισόδιο προβλήθηκε απο την εκπομπή "Το Πρωινό"

Ο Βόσκαρης καταθέτει και επιμένει πως όλα είναι μια σκευωρία της Ελένης εναντίον του, χωρίς να γνωρίζει πως ετοιμάζεται η μαρτυρία μιας γυναίκας που μπορεί να γίνει η καταδίκη του.

Ο Νικηφόρος ανακοινώνει την απόφασή του να χωρίσει με την Ασημίνα και να κρατήσει το παιδί και όλοι πέφτουν από τα σύννεφα.

Ο Κωνσταντής ενημερώνει συνέχεια τη Δρόσω για όσα συμβαίνουν στο σπίτι των Σεβαστών, ενώ η Ελένη έξαλλη με την τροπή που πήραν τα πράγματα φοβάται πως θα χάσουν τελικά το παιδί και οι δύο.

Θα επιστρέψει η Ασημίνα στις αδελφές της για να ζητήσει βοήθεια; Η σχέση του Μελέτη και της Δόμνας δοκιμάζεται, ενώ ο Σπανός τον θεωρεί ύποπτο για τον φόνο του Θέμελη.