Παράξενα

Σχημάτισε με τρακτέρ το πρόσωπο του Σαρλ Μπωντλαίρ σε χωράφι (βίντεο)

Ιταλός καλλιτέχνης δημιούργησε το αριστούργημα αυτό, με αφορμή τα 200 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου Γάλλου ποιητή.