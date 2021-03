Παράξενα

Οδηγούσε ανάποδα στον ΒΟΑΚ (βίντεο)

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι υπόλοιποι οδηγοί, ένας εκ των οποίων ειδοποίησε την Αστυνομία. Δείτε το βίντεο με το ΙΧ να κινείται στο αντίθετο ρεύμα.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι οδηγοί που κινούνταν το πρωί της Δευτέρας στο ΒΟΑΚ, οταν είδαν ξαφνικά μπροστά τους τον οδηγό ενός ΙΧ να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από τις Μουρνιές προς τη Σούδα.

Ο Μιχάλης Λυτινάκης, επαγγελματίας οδηγός ο ίδιος, είναι εκείνος που οδηγούσε σχεδόν παράλληλα με τον επικίνδυνο οδηγό και ειδοποίησε την αστυνομία.





“Οι οδηγοί που κινούνταν στο ρεύμα από Σούδα προς Μουρνιές και έβλεπαν ξαφνικά μπροστά τους ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται κατά πάνω τους, πάθαιναν σοκ. Πατούσαν κόρνες, άναβαν τα φώτα, έκαναν νοήματα στον ηλικιωμένο οδηγό αλλά δυστυχώς εκείνος συνέχιζε την ανάποδη πορεία του. Ευτυχώς που δεν πέρασε την ώρα εκείνη κάποια μηχανή. Άγιο είχαν και ο ηλικιωμένος και οι υπόλοιποι οδηγοί” είπε ο Μιχάλης Λυτινάκης στο zarpanews.gr.

Μάλιστα ο παραβάτης οδηγός μπήκε αντίθετα και στον κόμβο της Σούδας και εκεί σταμάτησε η τρελή πορεία του, καθώς βρέθηκε “μούρη με μούρη” με τον οδηγό ενός φορτηγού. Σε εκείνο το σημείο τον εντόπισε και το πλήρωμα του περιπολικό της τροχαίας του ΒΟΑΚ και του βεβαίωσε παράβαση για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν Χανιώτη ηλικίας 71 ετών.

Πηγή: zarpanews.gr