Οικονομία

Τουρκική λίρα: Νέα πτώση μετά την απόλυση του υποδιοκητή της κεντρικής τράπεζας

Μετά το διοικητή ο Ερντογάν έδιωξε και τον υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.

O Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέλυσε και τον υποδιοικητή της κεντρικής τράπεζας, δέκα ημέρες μετά την απόλυση του επικεφαλής της, η οποία προκάλεσε μεγάλες πωλήσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές λόγω φόβων ότι η χώρα θα επανέλθει σε ανορθόδοξη οικονομική πολιτική, αναφέρουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μουράτ Τσετίνκαγια, ο οποίος είχε εργασθεί στο παρελθόν σε τουρκικές τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες, απολύθηκε με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Νέες απώλειες κατέγραψε η τουρκική λίρα μετά την απόλυση του υποδιοικητή της κεντρικής τράπεζας. Σύμφωνα με το Reuters, το τουρκικό νόμισμα υποχωρούσε περίπου 0,7% στις 8,28 λίρες ανά δολάριο, καταγράφοντας απώλειες για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση και πλησιάζοντας περισσότερο στο ιστορικά χαμηλό των 8,58 λιρών.

Η λίρα έχασε περίπου το 10% της αξίας της την περασμένη εβδομάδα, καθώς ο διορισμός του Σαχάπ Καβτσίογλου, ενός επικριτή των υψηλών επιτοκίων, ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας προκάλεσε φόβους ότι θα αντέστρεφε τις πρόσφατες αυξήσεις των επιτοκίων.

Ο Καβτσίογλου υποβάθμισε τη Δευτέρα τις προσδοκίες μίας μείωσης των επιτοκίων τον Απρίλιο ή τους επόμενους μήνες, αλλά οι δηλώσεις του δεν μπόρεσαν να στηρίξουν τη λίρα καθώς δεν αποτελούσαν ένα κατηγορηματικό «όχι» στις μειώσεις επιτοκίων, σύμφωνα με αναλυτή της Commerzbank.

Η αναταραχή στην αγορά προκάλεσε επίσης ανησυχίες για περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), αν και ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Ερντογάν δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι δεν εξετάζονται τέτοιες κινήσεις.

Ο Τσετίνκαγια πρόκειται να αντικατασταθεί από τον Μουσταφά Ντουμάν, ο οποίος ήταν επόπτης (normal supervisor) και μέλος του διοικητικού συμβουλίου στη θυγατρική της Morgan Stanley στην Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times.