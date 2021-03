Life

“Ήλιος”: ο Πέτρος Λαγούτης “έρχεται” ως Νικήτας Σαρρής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γνωρίστε το νέο πρόσωπο που θα παίξει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Ο Πέτρος Λαγούτης μπαίνει από σήμερα, Τρίτη 30 Μαρτίου, στη σειρά «Ήλιος» και θα ενσαρκώσει τον Νικήτα.





Ποιος είναι ο Νικήτας Σαρρής

Ο Νικήτας ζει στην παρανομία. Μπαινοβγαίνει στις φυλακές για κλοπές και έχει καταφέρει να αποδράσει δυο φορές.

Η έμφυτη καλοσύνη που έχει στο βλέμμα του, αλλά και όλη του η συμπεριφορά τον κάνει συμπαθή στα μάτια του κόσμου, αλλά και της Λήδας, η οποία αναγκάζεται να τον περιθάλψει μετά από μια απόπειρά του να διαφύγει από την αστυνομία. Ο Νικήτας είναι ένας άνθρωπος με κώδικα τιμής και ηθική.

Κρύβει πίσω από μια ζωή φυγά όνειρα που ο καθένας θα είχε... Αντίπαλός του θα είναι ο Δημήτρης, αλλά και ο Μάνος που δένει την τύχη του μαζί του από τη φυλακή... Η ιστορία του αλλάζει διαδρομή, όταν τα όνειρά του για το μέλλον αρχίζουν να συμπεριλαμβάνουν και τη Λήδα...