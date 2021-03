Πολιτική

Μητσοτάκης: εκτίναξη στην αποδοχή των εμβολίων στην Ελλάδα (εικόνες)

Τι είπε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της ΔΟΕ για την πανδημία, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την συμμετοχή των αθλητών. Συνάντηση Μπαχ και με την ΠτΔ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που είστε σήμερα εδώ υπό το φως αυτών των διαφορετικών Ολυμπιακών Αγώνων και περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τις σκέψεις σας για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο αναφορικά με όλες τις διεθνείς δεσμεύσεις μας» σημείωσε ο Πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας τον Τόμας Μπαχ.

Αναφερόμενος παράλληλα στην πρόοδο και στην αποδοχή της εμβολιαστικής εκστρατείας στη χώρα μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Στην αρχή, όταν ξεκινούσαμε τη διαδικασία του εμβολιασμού, δεν είχαμε τα ίδια ποσοστά αποδοχής για τα εμβόλια που έχουμε σήμερα. Αλλά πλέον τα ποσοστά έχουν κυριολεκτικά εκτιναχθεί, καθώς έχουμε μια πολύ επαγγελματική διαδικασία εμβολιασμού και όλοι όσοι έχουν κάνει τα εμβόλιο είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη συνολική εμπειρία».

«Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη θερμή σας υποδοχή. Θεωρώ πως η συνάντησή μας έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό» ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Μπαχ. «Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν στην αρχή της πανδημίας και τώρα βρισκόμαστε ξανά προς το τέλος της. Βλέπουμε πλέον φως στο τέλος του τούνελ και σε ό,τι αφορά τους αγώνες στο Τόκιο. Από καρδιάς, συγχαρητήρια για την επέτειο των 200 χρόνων που γιορτάσατε την προηγούμενη εβδομάδα».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπαχ υπογράμμισε ότι ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ακριβώς για να υπογραμμιστεί η σύνδεση με τη Ελλάδα, ξεκίνησε η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Σημειώνεται επίσης ότι χθες το βράδυ, ο κ. Μπαχ έδωσε το «σύνθημα» για να ανάψουν τα φώτα στα εγκαίνια του νέου φωτισμού του Παναθηναϊκού Σταδίου ευχόμενος να «φωτίσουν το νέο πνεύμα του Ολυμπισμού».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Μπαχ συνεχάρη την Ελλάδα για την έγκαιρη πρόβλεψη ώστε να μη διακοπεί, λόγω της πανδημίας, η προετοιμασία των μελών της ελληνικής Oλυμπιακής Oμάδας ενόψει των αγώνων του Τόκιο. Ενημερώθηκε επίσης για τη βαθιά ανανέωση που γίνεται πράξη στα διοικητικά όργανα των Ομοσπονδιών και επισήμανε ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις αρχές της καλής διακυβέρνησης της ΔΟΕ. Από ελληνικής πλευράς τονίστηκε, τέλος, η απόλυτη προτεραιότητα που δίνει η Ελλάδα στην τήρηση του Παγκόσμιου Κώδικα Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (WADA).

Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Μπαχ στο Προεδρικό Μέγαρο

Την αλληλεγγύη της για τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η διεθνής αθλητική οικογένεια, λόγω της πανδημίας εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ.

Η κ. Σακελλαροπούλου συνεχάρη, επίσης, τον Τόμας Μπαχ για την επανεκλογή του και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο του εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΔΟΕ ευχαρίστησε την κ. Σακελλαροπούλου, τη διαβεβαίωσε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν με απόλυτη ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να είναι παρούσα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την έναρξή τους, στις 23 Ιουλίου.