Life

“Daily Telegraph”: Το top 10 για εναλλακτικές διακοπές στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη λίστα με τα όχι και τόσο δημοφιλή νησιά της χώρας μας παρουσιάζει ο ταξιδιωτικός συντάκτης της βρετανικής εφημερίδας.

Λίστα με τα 10 προτεινόμενα δημοφιλή και ήσυχα ελληνικά νησιά για φέτος το καλοκαίρι, δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα «Daily Telegraph».

Ο συγγραφέας του άρθρου ξεκινάει το εκτενές αφιέρωμα με δημοφιλή ελληνικά νησιά που ανέκαθεν προσέλκυαν τα πλήθη των τουριστών, όπως η μοντέρνα Μύκονος, η κλασική Σαντορίνη, η καθιερωμένη Κρήτη, η λαοφιλής Ρόδος, η Κως της διασκέδασης, η όμορφη Σκιάθος, η Κέρκυρα με το εύρος επιλογών της, η κινηματογραφική Κεφαλονιά και η καθιερωμένη Ζάκυνθος.

Ο δημιουργός του άρθρου παραδέχεται εντυπωσιασμένος πως η Ελλάδα διαθέτει μία ανεπανάληπτη ικανότητα να παρουσιάζει εξαιρετικές εναλλακτικές δυνατότητες για διακοπές, ειδικά σε μία περίοδο που η αναζήτηση προορισμών μακριά από τα πλήθη είναι το νέο ζητούμενο. Η Τήνος, η Φολέγανδρος, τα Κουφονήσια, η Κάρπαθος, η Σύμη, η Τήλος, η Σκόπελος, το Μεγανήσι, η Λευκάδα και η Ιθάκη συνθέτουν τον «δεκάλογο» μοναδικότητας, γεμάτο αντιθέσεις, εικόνες και ανεξίτηλες αναμνήσεις.

Ένα από τα νησιά αποκάλυψη όπου εστιάζει το αφιέρωμα είναι η Σκόπελος που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλους δημοφιλείς προορισμούς. Ο ταξιδιωτικός συντάκτης εκθειάζει τα γραφικά χωριά της, τις ειδυλλιακές παραλίες της και υποκλίνεται στο μαγευτικό εκκλησάκι του Άι-Γιάννη που είναι «σκαρφαλωμένο» σε έναν βράχο ύψους 100 μέτρων. Μάλιστα η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του δήμου, Γιάννα Ευσταθίου αναφέρει ότι ο Δήμος Σκοπέλου εργάζεται συστηματικά στην κατεύθυνση αυτή αναδεικνύοντας εμπειρίες και ενημερώνοντας Γραφεία ΕΟΤ και κορυφαίους δημοσιογράφους διεθνών Μέσων Ενημέρωσης.