Οικονομία

Θεοχάρης: Οι Σέρβοι ταξιδιώτες μπορούν να εμπιστεύονται απόλυτα την Ελλάδα

Κοινή δήλωση υπέγραψε ο Χάρης Θεοχάρης με την υπουργό Εμπορίου της Σερβίας.Τι δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμός κατά την επίσκεψη στο Βελιγράδι.

Συνεχίζοντας τον μαραθώνιο επισκέψεων σε χώρες-τουριστικές αγορές υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης μετέβη στη Σερβία όπου είχε σειρά συνομιλιών με κρατικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες του κλάδου. Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στη χώρα, ο κ. Θεοχάρης υπέγραψε Κοινή Δήλωση με την ομόλογό του, κυρία Tatjana Matic, Υπουργό Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας.

Με την Κοινή Δήλωση επισφραγίζεται και επισήμως η δέσμευση Ελλάδας και Σερβίας για τη στενή μεταξύ τους συνεργασία, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στον τουρισμό.

Αναφερόμενος στη σημασία της Κοινής Δήλωσης, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε ότι «κατ’ αρχάς θα ήθελα να τονίσω πως η Ελλάδα και η Σερβία συντονίζονται και συμπορεύονται στον αγώνα για την απελευθέρωση της τουριστικής δραστηριότητας, στον αγώνα για την επιστροφή στην κανονικότητα. Η Κοινή Δήλωση που μόλις υπογράψαμε μαζί με τη συνάδελφό μου και φίλη, κυρία Tatjana Matic, επισφραγίζει τη φιλία και τη συναντίληψη ανάμεσα στις δύο χώρες. Διαπιστώθηκε απόλυτη συμφωνία στο ότι η επιστροφή στην κανονικότητα περνά μέσα και από τη δυνατότητα των ανθρώπων να ταξιδέψουν, να απολαύσουν ασφαλείς αλλά και όμορφες διακοπές στον τόπο που επιθυμούν».

Από την πλευρά της, η Υπουργός Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας κυρία Tatjana Matic τόνισε ότι «με την υπογραφή της Κοινής Δήλωσης, ακόμη μια φορά αποδείχθηκε η παραδοσιακή φιλία μεταξύ των χωρών μας, Σερβίας και Ελλάδας. Πρακτικά, επισημοποιήθηκε η κοινή μας πρόθεση -όπως την είχαμε εκφράσει και πριν από μερικούς μήνες- με σκοπό να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, κατά την πανδημική και μετά-πανδημική περίοδο. Με την Κοινή Δήλωση δεσμευτήκαμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να βρεθούν οι λύσεις για τα προβλήματα τα οποία προκάλεσε ο COVID-19. Μια από τις λύσεις αυτές, προς την εξασφάλιση της υγειονομικής προστασίας των ταξιδιωτών, είναι η εφαρμογή του Ψηφιακού Πιστοποιητικού και η αμφίπλευρη αναγνώρισή του».

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στο Βελιγράδι, ο κ. Χάρης Θεοχάρης είχε επίσης συνάντηση με τον Διευθυντή της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Σερβίας (YUTA) κ. Aleksandar Senicic, ο οποίος και επιβεβαίωσε το μεγάλο ενδιαφέρον των Σέρβων για ταξίδια στην Ελλάδα. Ο κ. Senicic εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπογραφή της Κοινής Δήλωσης και τα ειδικά πρωτόκολλα που θα επιτρέψουν τα ταξίδια στην Ελλάδα με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τεστ θα βοηθήσουν πολύ την αγορά. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Senicic «η τουριστική κίνηση σε αυτές τις ειδικές συνθήκες που βιώνουμε λόγω COVID-19 μπορεί το 2021 να ξεπεράσει το 50% της κίνησης του 2019 (πάνω από 1 εκ. τουρίστες από τη Σερβία προς την Ελλάδα)». Ο κ. Senicic συζήτησε με τον Υπουργό Τουρισμού το ζήτημα των «voucher» για τα ταξίδια τα οποία αναβλήθηκαν πέρυσι ενώ επισήμανε ότι «ιδιαιτέρως σημαντικό για την κίνηση από τη Σερβία προς την Ελλάδα είναι το άνοιγμα της συνοριακής πύλης στους Ευζώνους». Ο ίδιος ζήτησε, αν είναι εφικτό, να υπάρχει ειδική μεταχείριση για τους Σέρβους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα και δήλωσε ότι προσβλέπει «στην εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία για την εξομάλυνση της κατάστασης, προς όφελος των επαγγελματιών και των δύο χωρών, αλλά και για τον κόσμο που επιθυμεί πολύ να ταξιδέψει».

Κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Σερβία, ο κ. Χάρης Θεοχάρης παραχώρησε μεγάλο αριθμό συνεντεύξεων σε ΜΜΕ. Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία από τις δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού:

– «Οι Σέρβοι ταξιδιώτες μπορούν να εμπιστεύονται απόλυτα την Ελλάδα. Η χώρα μας είναι πρωτοπόρος στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή πρωτοκόλλων υγειονομικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το ότι εισήγηση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήδη η εφαρμογή του Πράσινου Ψηφιακού Πιστοποιητικού έχει δρομολογηθεί».

– «Η Σερβία ανήκει στις χώρες προέλευσης τουριστών για τις οποίες οι πύλες της Ελλάδας θα είναι ανοικτές από τα μέσα Απριλίου. Ανοίγουμε με ασφάλεια το ταχύτερο δυνατόν, εφαρμόζοντας ένα πιλοτικό πρόγραμμα, για τη Σερβία, την ΕΕ, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, το Ισραήλ και τα Αραβικά Εμιράτα, σε αυτή την πρώτη φάση».

– «Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καταρτίσει η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού, θα ήθελα να ενημερώσω κάθε Σέρβο πολίτη ο οποίος σκέφτεται να έρθει στην Ελλάδα το 2021 ότι, προκειμένου να επισκεφτεί κάποιος τη χώρα μας, θα πρέπει είτε να είναι εμβολιασμένος είτε να έχει περάσει αρνητικό τεστ ή να έχει αναρρώσει από κορωνοϊό. Θα υπάρχουν επίσης δειγματοληπτικά και στοχευμένα τεστ στα σύνορά μας. Στο βαθμό που κάποιος είναι αρνητικός, θα μπορεί να πηγαίνει στο ξενοδοχείο και να απολαμβάνει τις διακοπές του χωρίς καμία επιπλέον υποχρέωση, με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για κάθε Έλληνα πολίτη και κάθε φιλοξενούμενο. Να σημειώσω επίσης ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα προχωρήσει μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού των ευάλωτων ομάδων στον εμβολιασμό των υπαλλήλων του τουρισμού, των ανθρώπων που κατά κύριο λόγο θα έρχονται σε επαφή και θα εξυπηρετούν τουρίστες, ώστε να δημιουργήσουμε το απαραίτητο αίσθημα της ασφάλειας».

Νοτοπούλου: : Με ποιο σχέδιο ανοίγει ο ελληνικός τουρισμός;

Σε δήλωση της Τομεάρχη Τουρισμού της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ –Προοδευτική Συμμαχία Κατερίνας Νοτοπούλου αναφέρεται «Η βιώσιμη και υγειονομικά ασφαλής επανεκκίνηση του τουρισμού είναι εθνική προτεραιότητα. Ωστόσο, η κυβέρνηση ανοίγει τον τουρισμό και πάλι χωρίς σχέδιο: επιμένει να πειραματίζεται ανέμελα εις βάρος της δημόσιας υγείας υπονομεύοντας ταυτόχρονα το τουριστικό μας προϊόν. Ο κ. Θεοχάρης ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ως την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου 2021 στην Ελλάδα την 14η Μαΐου. Μέσα στο Σαββατοκύριακο όμως έφτασαν οι πρώτοι τουρίστες στην Κρήτη και αναμένεται το περίφημο «πείραμα» της Ολλανδίας. Παλινωδίες, τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής, έλλειψη στρατηγικής και αξιοπιστίας. Πού είναι τα φετινά πρωτόκολλα; Πού είναι οι διμερείς συμφωνίες; Ποια είναι η δήθεν υγειονομική θωράκιση; Πάλι θα ανοίξουν με τον αποτυχημένο αλγόριθμο EVA; Πότε θα εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό; Πώς θα στηριχθούν οι επιχειρηματίες; Με ποιο σχέδιο ανοίγει ο ελληνικός τουρισμός, κ. Θεοχάρη; Αναμένουμε τις απαντήσεις στην επίκαιρη επερώτηση που σας καταθέσαμε στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου».