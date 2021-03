Καιρός

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Πότε αναμένονται τα φαινόμενα. Ποιες περιοχές θα πληγούν.

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τετάρτη (31-03-2021) στην ανατολική και νότια χώρα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

1. Στις Κυκλάδες ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-03-2021) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (01-04-2021).

2. Στην Κρήτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι της Τετάρτης (31-03-2021) μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτη (01-04-2021) ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

3. Θα πνέουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο 9 μποφόρ. Από το πρωί της Πέμπτης (01-04-2021) οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν.