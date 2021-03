Υγεία - Περιβάλλον

Δεύτερη “Μαλεσίνα” στα Γιάννενα: Έχει μολυνθεί με κορονοϊό το μισό χωριό

Συναγερμός σε χωριό της Κόνιτσας για μεγάλη διασπορά του ιού. Στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Συναγερμός έχει σημάνει στο χωριό Δίστρατο Κόνιτσας του νομού Ιωαννίνων, με την κατάσταση εκεί να κινδυνεύει να εξελιχθεί σε δεύτερη «Μαλεσίνα», καθώς σχεδόν οι μισοί κάτοικοί του νοσούν από COVID-19.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη, έχουν εντοπισθεί 40 κρούσματα κορονοϊού στη συγκεκριμένη κοινότητα και πλέον υπάρχουν φόβοι πως ο SARS-CoV-2 μπορεί να διασπαρεί περαιτέρω.

Κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας έσπευσαν στο Δίστρατο, όπου πολλοί κάτοικοί του φέρονται να αγνοούσαν τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της επιδημίας στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να προκύψει «έκρηξη» κρουσμάτων.

Τα καταστήματα φέρονται να ήταν ανοιχτά, οι εκκλησίες να γέμιζαν στις λειτουργίες, ενώ φέρεται να έγινε ακόμη και αποκριάτικο γλέντι με φωτιές στο γήπεδο της περιοχής, όπου μετέβησαν και κάτοικοι άλλων περιοχών.

Μεταξύ των νοσούντων είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος δήλωσε στην εκπομπή T-Live πως ο νέος κορονοϊός έφθασε στο χωριό από κάποιον επισκέπτη.