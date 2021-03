Life

Σάρον Στόουν: Αποκάλυψη-σοκ για κακοποίηση από τον παππού της (βίντεο)

Για τις στιγμές που “σημάδεψαν” τη ζωή της, μιλά η διάσημη ηθοποιός στα νέα απομνημονεύματά της.

Της Ντέμης Καραγιάννη

Με ανείπωτη χαρά η Σάρον Στόουν παρέλαβε σε μια κούτα τα πρώτα αντίγραφα του βιβλίου της “Η ομορφιά του να ζεις δυο φορές” κι έδωσε στη μητέρα της το πρώτο της βιβλίο.

Μέσα από την πρώτη της συγγραφική προσπάθεια, η 63χρονη σήμερα ηθοποιός αποκαλύπτει την εμπειρία που καθόρισε την ζωή της και τη άλλαξε ουσιαστικά, το εγκεφαλικό που υπέστη πριν από 20 χρόνια, αλλά και τη σεξουαλική κακοποίηση που λέει ότι υπέστη όταν ήταν παιδί από τον παππού της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Στόουν περιγράφει στο βιβλίο της πώς η ίδια και η αδερφή της οδηγήθηκαν σε ένα δωμάτιο, μαζί με τον παππού τους, όταν ήταν παιδιά. Στη συνέχεια, η γιαγιά τους κλείδωσε την πόρτα, και ο ηλικιωμένος Κλάρενς Λόσον ασέλγησε πάνω τους.

Όταν ο παππούς της Σάρον Στόουν πέθανε, εκείνη ήταν πια 14 χρονών και θυμάται ότι πίεσε με το δάχτυλό της τη σορό μέσα στο φέρετρο… για να βεβαιωθεί ότι ήταν νεκρός.

Η 63χρονη ηθοποιός περιγράφει στο βιβλίο της τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας το 2001, όταν υπέστη εγκεφαλικό και είχε ένα “όραμα” με τρεις αγαπημένους φίλους που είχαν φύγει από τη ζωή, ενώ δεν μπορεί να κρύψει την συγκίνησή της ελπίζοντας ότι έχει πάρει το μάθημά της.

Δύο δεκαετίες αργότερα, η Σάρον Στόουν απολαμβάνει την ζωή της μαζί με τα τρία παιδιά της, ενώ ασχολείται και με το νέο της χόμπι, που είναι η ζωγραφική και τη βοήθησε ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας.