Ο Έλτον Τζον αποκαλύπτει συνεργασία με τους Metallica

Όπως είπε ο τραγουδοποιός και τραγουδιστής η συνεργασία έγινε την περίοδο της καραντίνας.

Τη συνεργασία του με τους Metallica ανακοίνωσε ο Έλτον Τζον. Μιλώντας με τον Άγγλο τραγουδιστή-τραγουδοποιό SG Lewis, στην εκπομπή Rocket Hour της Apple Music ο σερ Τζον είπε ότι θα ήθελε «απεγνωσμένα» να συνεργαστεί σε ένα τραγούδι μαζί του και αναφέρθηκε στην συμμετοχή καλλιτεχνών στο άλμπουμ Times του καλλιτέχνη.

«Θα ήταν η απόλυτη τιμή, ειλικρινά», είπε ο Lewis.

«Έχω κάνει κάτι με τους Metallica κατά τη διάρκεια του lockdown. Έχω συνεργαστεί με τους Gorillaz. Δεν έκανα δικά μου πράγματα, έκανα υπέροχα πράγματα με άλλους ανθρώπους. Θα σου δώσω το email μου για να μου στείλεις μήνυμα και θα κάνουμε κάτι μαζί, εντάξει;», είπε ο Έλτον Τζον.

Αν και δεν έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες της συνεργασίας μεταξύ του Τζον και των Metallica, πρόσφατα η Μάιλι Σάιρους είχε δηλώσει στον ραδιοφωνικό σταθμό της Αγγλίας Capital FM ότι ο θρυλικός Βρετανός μουσικός θα παίξει πιάνο στη νέα έκδοση του «Nothing Else Matters», του συγκροτήματος.