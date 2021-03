Αθλητικά

Σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου με την τρίτη αγωνιστική των ομίλων

Το Pamestoixima.gr προσφέρει 0% γκανιότα στους αγώνες Ελλάδα-Γεωργία, Κύπρος-Σλοβενία και Αγγλία-Πολωνία στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους.

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται, αύριο και μεθαύριο, με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων.

Η Εθνική Ομάδα πέτυχε τον στόχο της στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου και πήρε πολύτιμη ισοπαλία με 1-1 από την Ισπανία στη Γρανάδα. Αύριο, στις 21:45, στο γήπεδο της Τούμπας, υποδέχεται την Γεωργία με μοναδικό στόχο τη νίκη, ώστε να κάνει ένα ακόμα βήμα για την πρόκριση.

Περισσότερες από 400 επιλογές και «Money Back»

Το Pamestoixima.gr έχει ετοιμάσει πολλές προσφορές για τη δεύτερη μάχη της Εθνικής Ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο αγώνας Ελλάδα-Γεωργία παίζεται με 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του. Προσφέρονται περισσότερες από 400 στοιχηματικές επιλογές, καθώς και το «Money Back» για το οποίο ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Στο άλλο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου η Ισπανία αντιμετωπίζει το Κόσοβο. Δυνατές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα και των υπόλοιπων ομίλων.

Με 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους προσφέρονται από το Pamestoixima.gr ο σημερινός αγώνας Κύπρος-Σλοβενία (21:45) και η αυριανή αναμέτρηση Αγγλία-Πολωνία (21:45).

Οι προσφορές του Pamestoixima.gr στην Euroleague

Η δράση συνεχίζεται και στο μπάσκετ με την τελευταία διαβολοβδομάδα, αυτής της περιόδου, στην Euroleague.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει 0% γκανιότα στην αγορά «Νικητής Αγώνα» και στους 4 αγώνες των ελληνικών ομάδων, Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Μπασκόνια (Τρίτη, 21:00), Βαλένθια-Ολυμπιακός (Τετάρτη, 22:00), Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Μιλάνο (Πέμπτη, 21:00) και Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός (Παρασκευή, 22:00).

Καθημερινά θα βρείτε ακόμα στο Pamestoixima.gr τριάδες και πολλαπλά σκορ για επιλεγμένους αγώνες με ενισχυμένες αποδόσεις.

To Pamestoixima.gr δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να ποντάρουν και σε ειδικές αγορές Cross Sports, να στοιχηματίσουν δηλαδή σε υποθετικά στοιχήματα τα οποία συνδυάζουν ομάδες και αθλητές από διαφορετικά σπορ.