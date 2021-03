Κοινωνία

Εξιχνιάστηκε η διπλή δολοφονία στον Ασπρόπυργο

Ποιος είναι ο δράστης. Πως έφτασαν στα ίχνη του οι αστυνομικοί.

Εξιχνιάστηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η υπόθεση διπλής ανθρωποκτονίας αλλοδαπών υπηκόων, που διαπράχθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη σε χώρο εταιρείας στον Ασπρόπυργο.

Οι δύο αλλοδαποί είχαν εντοπιστεί πρωινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου 2020 νεκροί στα κρεβάτια τους, μέσα σε δύο διπλανά κοντέινερ, τα οποία τους είχαν παραχωρηθεί διαμορφωμένα ως κατοικίες.

Όπως προέκυψε, από την έρευνα, δράστης είναι 33χρονος ομοεθνής τους, ο οποίος εργαζόταν μαζί με τα θύματα.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, προηγήθηκε ενδελεχής ανάλυση του τόπου του εγκλήματος και αξιοποιήθηκαν προανακριτικά στοιχεία καθώς και ερευνητικά δεδομένα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), τα οποία σε συνδυασμό με τη σκιαγράφηση του προφίλ των θυμάτων, οδήγησαν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.