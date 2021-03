Κοινωνία

Φονική καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων

Τραγωδία μετά από τροχαίο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Με αίμα βάφτηκε το πρωί της Τρίτης η άσφαλτος, μετά από καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό της Χρυσούπολης προς Κεραμωτή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, συγκρούστηκαν τρία οχήματα και ένα φορτηγάκι.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό επιβατών από τα οχήματα, ενώ επιστρατεύτηκε μέχρι και ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ) για την απομάκρυνση των αυτοκινήτων από το οδόστρωμα.

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε ένα από τα αυτοκίνητα τα οποία ενεπλάκησαν στο τροχαίο να μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Φωτογραφίες: Εφημερίδα Πρωινή Καβάλας