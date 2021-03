Κοινωνία

Ριχάρδος: Αθώος για όλες τις κατηγορίες - Η “σύνδεση” με την υπόθεση Λιγνάδη

Απαλλάχτηκε με βούλευμα ο ενεχυροδανειστής. Τι αναφέρει ο Αλέξης Κούγιας σε ανακοίνωσή του και πώς συνδέει την υπόθεση με αυτή του Λιγνάδη.

Ο ενεχυροδανειστής Ριχάρδος Μυλωνάς απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί σε βάρος του τον Νοέμβριο του 2018, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, ανακοίνωσε ο δικηγόρος του, Πέτρος Πανταζής.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου

"Εκδόθηκε σήμερα, από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, το υπ’ αριθμ. 1042/2021 βούλευμα, με το οποίο ο εντολέας μας, κ. Δημήτριος – Ριχάρδος Μυλωνάς, απαλλάχθηκε πλήρως και οριστικώς από όλες τις κατηγορίες για α) συγκρότηση εγκληματικής οργανώσεως, β) λαθρεμπορία και γ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σημειωτέον, ότι η σημερινή κρυστάλλινη κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, έρχεται να επικυρώσει δύο Εισαγγελικές προτάσεις, που ομοίως είχαν εισηγηθεί την απαλλαγή του κ. Ριχάρδου Μυλωνά από κάθε κατηγορία.-

Όπως από την πρώτη στιγμή είχαμε διατρανώσει, ο εντολέας μας ουδέποτε αναμείχθηκε σε δήθεν “παράνομες εξαγωγές χρυσού”, δραστηριοποιούμενος επαγγελματικά με καθόλα νόμιμο τρόπο, έχοντας δεκάδες καταστήματα που πάντοτε λειτουργούσαν (και λειτουργούν) με γνώμονα την τήρηση του Νόμου.

Δυστυχώς, μία μικρή ομάδα προανακριτικών αστυνομικών υπαλλήλων, με την συνέργεια αμφιβόλου ποιότητας “εκτελωνιστών”, κατασκεύασαν αυτήν την άθλια ιστορία, ανακαλύπτοντας “λαθρεμπορία” εκατομμυρίων ευρώ, που βρισκόταν μόνο στην φαντασία τους και παραπλανώντας την Δικαιοσύνη σε άσκηση μιας άδικης ποινικής διώξεως, η οποία οδήγησε σε ταλαιπωρία τόσο του εντολέα μας, όσο και άλλων αδίκως συγκατηγορηθέντων πολιτών, πολλοί εκ των οποίων οδηγήθηκαν ακόμη και στη φυλακή !

Ομοίως, οι ανωτέρω προανακριτικοί υπάλληλοι παραπλάνησαν, με τις παράνομες ενέργειές τους, ακόμη και ανώτατους Πολιτειακούς παράγοντες, που προέβησαν σε ατυχείς δηλώσεις παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας των κατηγορουμένων. Άραγε, θα ζητήσουν σήμερα μια “συγγνώμη” από τον κ. Μυλωνά, για όλα όσα, αβασίμως, τον κατηγόρησαν

Η σημερινή απόφαση, αποτελεί εγγύηση για όλους τους πολίτες, ότι οι Έλληνες Δικαστές στέκονται πάντοτε στο ύψος του λειτουργήματός τους και αποφασίζουν με γνώμονα μόνον τα στοιχεία της δικογραφίας, την συνείδησή τους και τον Νόμο".

Κούγιας για απαλλαγή Ριχάρδου: Σκευωρία αντίστοιχη με αυτή του ενεχειροδανειστή

Για σκευωρία αντίστοιχη με εκείνη της υπόθεσης Λιγνάδη κάνει λόγο ο Αλέξης Κούγιας σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή την οριστική απαλλαγή του ενεχειροδανειστή.

«Η οριστική αθώωση του Ριχάρδου σήμερα, για μια υπόθεση που έχει πολύ μεγάλες ομοιότητες με την υπόθεση του εντολέα μας κου Δημητρίου Λιγνάδη, ο οποίος ευρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές εξαιτίας μιας αντίστοιχης σκευωρίας, η οποία έχει παραπλανήσει Εισαγγελείς και Δικαστές και κατά σύμπτωση και πάλι χρησιμοποιήθηκε από πολιτικούς σε μια πρωτοφανή πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής δικογραφίας με ανύπαρκτα στοιχεία, για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη, μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε με οποιοδήποτε κόστος και για την υπόθεση Λιγνάδη να βοηθούμε τη Δικαιοσύνη, για να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση και να αποκαταστήσει. όσο είναι δυνατόν αυτό να γίνει, τον κατεστραμμένο από λάθος εισαγγελικές και δικαστικές επιλογές εντολέα μας», σημειώνει ο Αλέξης Κούγιας και προσθέτει:

«Είμαστε βέβαιοι ότι και σε αυτή την υπόθεση η Δικαιοσύνη θα κάνει το καθήκον της και σύντομα ο κ. Δημήτριος Λιγνάδης θα είναι ελεύθερος».