Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΣΥ: Μόνο τρεις κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα είναι κενές στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ασφυξία" προκαλεί στο ΕΣΥ ο κορονοϊός. Τα στοιχεία που έκανε γνωστά ο υπουργός Υγείας. Οι κλίνες που έχει διαθέσει ο ιδιωτικός τομέας.

Τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων ενημέρωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο κ. Κικίλιας έκανε μια αποτύπωση της κατάστασης στο Ε.Σ.Υ. και ανέπτυξε την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης στην Αττική. Όπως είπε, σήμερα σε όλη τη χώρα λειτουργούν 1.483 κλίνες ΜΕΘ. (1.222 στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ, 220 στα ιδιωτικά θεραπευτήρια και 41 στα στρατιωτικά Νοσοκομεία). Από αυτές, οι 891 είναι ΜΕΘ-COVID και οι 592 ΜΕΘ non Covid. Περίπου οι μισές, 729 κλίνες ΜΕΘ, βρίσκονται στην Αττική (427 ΜΕΘ-COVID και 302 ΜΕΘ non Covid).

Ο ιδιωτικός τομέας έχει διαθέσει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τις 174 από τις 233 κλίνες ΜΕΘ που διαθέτει στην Αττική, δηλαδή 3 στις 4 ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα στην Αττική βρίσκονται ήδη στη διάθεση του Ε.Σ.Υ..

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 59 κλίνες ΜΕΘ στην Αττική που έχει κρατήσει ο ιδιωτικός τομέας, οι 56 είναι σήμερα κατειλημμένες. Μόνο 3 κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα είναι σήμερα κενές στην Αττική.

Στη συνέχεια, η κα Θεοδωρίδου ενημέρωσε για το εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης και ο κ. Τσιόδρας για την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας.

Διαβάστε ακόμα:

Κορονοϊός: Προς νέο ρεκόρ τα κρούσματα της Τρίτης

Ανοιχτά σχολεία με υποχρεωτικό τεστ για τον κορονοϊό

Κορονοϊός - Rapid Test: Πού βρέθηκαν τα περισσότερα κρούσματα τη Δευτέρα