Οικονομία

Επίδομα Θέρμανσης: Πίστωση σε χιλιάδες δικαιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς 268.547 δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης ποσό συνολικού ύψους 28,2 εκατ. ευρώ.

Σήμερα πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς 268.547 δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης ποσό συνολικού ύψους 28,2 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, «συνεπές προς το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει».

Η καταβολή αυτή αφορά αγορές που τιμολογήθηκαν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 για όλα τα καύσιμα, με εξαίρεση το φυσικό αέριο, για το οποίο η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 26 Απριλίου 2021.

Μετά τη σημερινή πίστωση, συνολικά 536.162 μοναδιαία Α.Φ.Μ. έχουν λάβει την ενίσχυση και το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί ανέρχεται στα 71,5 εκατ. ευρώ.