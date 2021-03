Τοπικά Νέα

Παραίτηση Αντιδημάρχου μετά από καταγγελία για υπεξαίρεση τροφίμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στη δήλωση παραίτησης η Αντιδήμαρχος. Γιατί έγινε δεκτή η παραίτηση απο τον Δήμαρχο

Σάλος έχει προκληθεί στην Καρδίτσα μετά τις καταγγελίες που αναφέρουν ότι η αντιδήμαρχος Ουρανία Σούφλα υπεξαίρεσε τρόφιμα και άλλα προϊόντα από δωρεές που προορίζονταν για τους πλημμυροπαθείς από την κακοκαιρία "Ιανός". Σήμερα, ο δήμαρχος Καρδίτσας έκανε δεκτή την παραίτησή της.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 24/3 η αστυνομία, με παραγγελία της εισαγγελίας Καρδίτσας, πήγε στο σπίτι της Ουρανίας Σούφλα , έπειτα από καταγγελία δημοτικού συμβούλου για υπεξαίρεση τροφίμων. Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι του χωριού Καρλοπέσι, οι άντρες της ΕΛΑΣ εντόπισαν στο σπίτι της πακέτα μακαρόνια, ρύζι, αλεύρι, λάδι κονσέρβες κτλ.

Η αντιδήμαρχος με τη σειρά της ανέφερε ότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με τις καταγγελίες, ενώ ο οι δημοτικές αρχές επιβεβαίωσαν την έφοδο της ΕΛΑΣ.

Η υπόθεση βρίσκεται στο προανακριτικό στάδιο και την χειρίζεται η αστυνομική διεύθυνση Καρδίτσας.

Η απάντηση Δημάρχου και Αντιδημάρχου

Η επίσημη δήλωση του Δημάρχου, Βασίλη Τσιάκου αναφέρει τα εξής: «Έκανα σήμερα δεκτή την παραίτηση της αντιδημάρχου Εθελοντισμού, Ειδικών Πληθυσμιακών – Κοινωνικών Ομάδων και Αλληλεγγύης κ. Ουρανίας Σούφλα μέχρι να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση της. Επειδή οι πολιτικοί μας αντίπαλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν το όλο θέμα, ώστε να λάμψει η αλήθεια. Το είπαμε από τη πρώτη στιγμή και το εννοούμε: Η παρούσα Δημοτική αρχή, πορεύεται με πυξίδα τη νομιμότητα, την απόλυτη διαφάνεια και δεν έχει τίποτα να κρύψει ή να φοβηθεί»

Αναλυτικά και η δήλωση παραίτησης της κ. Σούφλα:

«Για λόγους ευθιξίας εξαιτίας αναληθών δημοσιευμάτων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και με σκοπό να προστατέψω τον κόπο των δεκάδων εθελοντών και των Προέδρων των Κοινοτήτων μας αλλά και την προσφορά χιλιάδων δωρητών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μου για βοήθεια προς το Νομό μας υπέβαλλα την παραίτηση μου από τη θέση της Αντιδημάρχου Εθελοντισμού, Ειδικών Πληθυσμιακών – Κοινωνικών Ομάδων και Αλληλεγγύης.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα καθήκοντα σκοπός μου ήταν να στηρίξω τους απόρους και τα ξεχασμένα χωριά μας. Παρέλαβα άδειες αποθήκες και παραδίδω τόνους τροφίμων. Διερευνάται για ποιο λόγο είχα ποσότητα τροφίμων στην αποθήκη μου, και όχι στο σπίτι μου όπως τεχνηέντως διασπείρουν ορισμένοι, ενώ έχω προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που δείχνουν τους δικαιούχους αυτών. Επίσης, δεν έγινε κάποια έφοδος, όπως κάποιοι κακόβουλα διαδίδουν, αλλά εγώ οδήγησα την υπηρεσία και υπέδειξα που βρίσκονται τα τρόφιμα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποκαταστήσω την τιμή και την υπόληψή μου και δεν θέλω κανείς να υπονοεί ότι θα χρησιμοποιήσω μια θέση ισχύος για να το πετύχω. Έχω την πεποίθηση ότι δεν θα αργήσει η ώρα που θα δικαιωθώ».

ΠΗΓΗ: Karditsalive.net