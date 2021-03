Κοινωνία

Υπουργείο Υγείας: επεισόδια σε συγκέντρωση υγειονομικών (εικόνες)

Υγειονομικοί από μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής αιτήθηκαν συνάντηση με εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό.

Από επεισόδια σημαδεύτηκε η συγκέντρωση Υγειονομικών έξω από το υπουργείο Υγείας, όταν εκείνοι προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο.

Αστυνομικοί επιχείρησαν να απωθήσουν τους εργαζόμενους των νοσοκομείων «Άγιος Σάββας», «Γεννηματάς» και Θριάσιο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συμπλοκές με χρήση χημικών.

Οι διαδηλωτές αιτήθηκαν συνάντηση με εκπρόσωπο του υπουργείου κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό, καθώς όπως αναφέρουν «το υπουργείο είναι αρνητικό όσον αφορά τον σκοπό της συγκέντρωσης».

Στο σημείο βρέθηκαν και μέλη της ΠΟΕΔΗΝ που διαμαρτύρονταν για την απόλυση γιατρού του νοσοκομείου.

"Απολύσεις, ξύλο και δακρυγόνα, έτσι "ενισχύει" η κυβέρνηση Μητσοτάκη το ΕΣΥ. Στην σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας, ενάντια στην απόλυση του γιατρού Κ. Καταραχιά, η κυβέρνηση απάντησε με αυταρχισμό και δακρυγόνα. Το "έγκλημα" του Κ. Καταραχιά είναι ότι ως πρόεδρος του σωματείου στον "Άγιο Σάββα" πάλεψε για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Το έγκλημα της κυβέρνησης είναι ότι όχι μόνο αρνείται να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας αλλά, απαντάει με απολύσεις, ξύλο και δακρυγόνα σε όσους διεκδικούν το αυτονόητο" αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Νάσος Ηλιόπουλος.