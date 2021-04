Οικονομία

Φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους - Οι προϋποθέσεις

Φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους θεσπίζει για πρώτη φορά η ελληνική Πολιτεία. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους θεσπίζει για πρώτη φορά η ελληνική Πολιτεία.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε κ. Γεώργιος Πιτσιλής, υπέγραψαν την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) που περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου – φυσικού προσώπου ως "Επενδυτικού Αγγέλους” (Angel Investor). Παράλληλα, του αναγνωρίζει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα για επενδύσεις σε νεοφυή επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων - Elevate Greece.

Πιο συγκεκριμένα, με την Απόφαση, καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα του "Επενδυτικού Αγγέλου", η διενέργεια ελέγχων για την διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των "Επενδυτικών Αγγέλων" και των νεοφυών επιχειρήσεων αναφορικά με την ορθή εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020.

Ο Επενδυτικός Άγγελος έχει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα που ισούται με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου που διέθεσε σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Εκπίπτει αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά. Δύναται να επενδύσει ποσό έως 100.000 € ανά νεοφυή επιχείρηση του Elevate Greece και έως τρεις ανά έτος, δηλ. έως 300.000 € ανά έτος.



Υπενθυμίζεται πως ως Επενδυτικός Άγγελος / "Angel Investor" ορίζεται ο φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή εξωτερικού, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις τρόπο.

"Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας υποσχεθήκαμε ότι θα εργαστούμε σκληρά για να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε μια επιχειρηματικά φιλική χώρα, που προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις, ιδιαίτερα στις νεοφυείς επιχειρήσεις και στην υψηλή τεχνολογία", ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε: "Με τα κίνητρα που θεσπίσαμε για τους Επενδυτικούς Αγγέλους δίνουμε ένα έμπρακτο δείγμα αυτής μας της πολιτικής".

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας δήλωσε: "Για πρώτη φορά η Ελληνική Πολιτεία θεσπίζει φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους στις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω του Elevate Greece. Τα κίνητρα στοχεύουν στην ουσιαστική αλλά και συνολική ανάπτυξη και ενίσχυση του οικοσυστήματος, αφού αναμένεται να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Από σήμερα τίθενται σε ισχύ".