Οι πολλές ώρες εργασίας αυξάνουν τον κίνδυνο δεύτερου εμφράγματος

Οι άνθρωποι που επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από ένα έμφραγμα και εργάζονται πολλές ώρες -περισσότερες από 55 την εβδομάδα- αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να πάθουν δεύτερο έμφραγμα, σε σχέση με όσους δουλεύουν 35 έως 40 ώρες εβδομαδιαίως, δείχνει μία νέα καναδική επιστημονική μελέτη, την πρώτη που κάνει αυτήν τη συσχέτιση.

Η πιθανότητα δεύτερου επεισοδίου είναι μεγαλύτερη για τους άνδρες και τις γυναίκες που κάνουν δουλειά με ιδιαίτερο στρες. Τα στοιχεία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δείχνουν ότι περίπου ο ένας στους πέντε εργαζόμενους, παγκοσμίως, δουλεύει περισσότερες από 48 ώρες την εβδομάδα. Οι άνδρες είναι πιθανότερο να εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες από ό,τι οι γυναίκες (11% έναντι 2%).

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Ξαβιέ Τριντέλ του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Λαβάλ του Κεμπέκ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας «Journal of American College of Cardiology», ανέλυσαν στοιχεία για 967 ασθενείς σε 30 νοσοκομεία, οι οποίοι είχαν ιστορικό εμφράγματος και ήταν έως 60 ετών. Στη διάρκεια της μελέτης, το 22% έπαθαν ένα δεύτερο έμφραγμα. Διαπιστώθηκε ότι οι πολλές ώρες εργασίας (άνω των 55) σχετίζονταν με περίπου διπλάσια αύξηση του κινδύνου δεύτερου εμφράγματος.

