Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 4340 κρούσματα της Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει την "επέλασή" του ο κορονοϊός. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν νέοι φορείς του Covid-19. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Σοκάρει η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, ο αριθμός των οποίων "έσπασε" κάθε ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας στην Ελλάδα. Αίσθηση προκαλεί μάλιστα ότι μόνο τον Μάρτη η χώρα μας μέτρησε 71065 κρούσματα!

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, αυξημένος είναι και ο αριθμός των θανάτων ασθενών με COVID-19, οι οποίοι τον Μάρτιο έφθασαν τους 1582! Την ίδια ώρα, το ΕΣΥ εξακολουθεί να βρίσκεται στην "εντατική", με τον αριθμό των διασωληνωμένων να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Το απόγευμα της Τρίτης ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 4340 νέα κρούσματα μόνο το τελευταίο 24ωρο, κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργήθηκαν 65979 τεστ. Από το σύνολο των 4340 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 23 είναι εισαγόμενα, εκ των οποίων 21 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική οι νέες μολύνσεις, το τελευταίο 24ωρο, έφθασαν τις 2097, εκ των οποίων 535 στον Κεντρικό Τομέα, όσες και σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη! Τριψήφιος είναι ο αριθμός των κρουσμάτων σε Αχαΐα, Κοζάνη, Λάρισα.

Την ίδια ώρα, μεικτές τάσεις στην εξάπλωση του κορονοϊού δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις στα λύματα, από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημολογικής Επιτήρησης, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, ο δείκτης θετικότητας ανήλθε σήμερα σε 6,5%.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: