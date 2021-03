Παράξενα

“Eκθεση- πορνό” για την Επανάσταση του 1821 (βίντεο)

ΠΡΟΣΟΧΗ. Προκλητικές εικόνες στο βίντεο της διαδικτυακής έκθεσης με αφορμή τα 200 χρόνια από την Eλληνική Eπανάσταση

Απαξιωτική προς την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι η διαδικτυακή έκθεση του εικαστικού ντουέτου ΦΥΤΑ.

"Οι εορτασμοί για τα διακόσια χρόνια από το 1821 έχουν ξεκινήσει και όπως περιμέναμε το μέγεθος της υπερβολης και του εθνικιστικού τρας έφτασε τα επίπεδα του Athens 2004", αναφέρουν στο κείμενο που συνοδεύει την έκθεση.

Αναλυτικά το κείμενο:

"Η Αnosia είναι μία πλατφόρμα καλλιτεχνικών πρακτικών η οποία από το 2012 δουλεύει με φωτογραφία / video / installation / performance με ή χωρίς θεατές, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με βάση το γυμνό σώμα και τη δράση του στο χώρο, ξεκινώντας από την εικαστικότητα, η ομάδα προσπαθεί να εγκαθιδρύσει ένα χρόνο και μία ρευστή κατάσταση όπου ξεπερνιούνται τα όρια. Επεξεργάζεται έννοιες που προέρχονται από τη βιωματική εμπειρία, από τις σχέσεις αλλά και την αίσθηση που αφήνει το κοινωνικό πολιτικό γίγνεσθαι. Αναζητεί μιά ετεροτοπία παιχνιδιού, ελευθερίας όπου ''χάνονται'' οι ρόλοι και οι ταυτότητες. Εχει σχέση με την τελετουργία και την ανάλωση. Μέσα στις δράσεις της αναγνωρίζεις αυτόματες ροπές που έχει ο ανθρωπος στη μητρόπολη και τη δύναμη του απενεχοποιημένου ερωτισμού. Εκφράζει μία αντίθεση προς την ισχύουσα ηθική και τους περιορισμούς της καθώς και μία σχέση με περιβάλλοντα underground. Mέσω της επιτέλεσης προκύπτει ένας ''διαισθητικός'' χρόνος, προτάσεις/λύσεις σε ακανθώδη ζητήματα φύλου και ταυτότητας, καθώς και μία εφήμερη κατάκτηση ουτοπικών καταστάσεων.", αναφέρουν οι παραγωγοί του βίντεο.

"Οι εορτασμοί για τα διακόσια χρόνια από το 1821 έχουν ξεκινήσει και όπως περιμέναμε το μέγεθος της υπερβολης και του εθνικιστικού τρας έφτασε τα επίπεδα του Athens 2004 κι ακόμα παραπέρα. Εν μέσω μιας πανδημίας, όπου οι ταξικές διαφορές βγάζουν μάτι και η σκληρη αστυνόμευση καταπατά κάθε ανθρώπινο δικαίωμα σε μια δημοκρατική κοινωνία, η μυθολογία του Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια υπογραμμίζεται ξανά και ξανά, φωνάζει κραυγαλέα, ισοπεδώνοντας στο πέρασμά της οποιαδήποτε παραφωνία δεν χωράει στην κυρίαρχη αφήγηση.

Η ελληνικη κοινωνία αποβάλει κάθε τι ξένο, σκουπίζει τους μετανάστες από τη Βικτώρια, καθαρίζει την Ομόνοια από τους χρήστες, τα Εξάρχεια από τους (ιπτάμενους) αναρχικούς και τοποθετεί στη θέση τους γαλανόλευκες σημαίες, ιστορίες αρχαιοελληνικού κάλους και ορθόδοξους παπάδες αρνητές του covid. Οι πολυπλοκότητες των ιστοριών των κουήρς, των ανάπηρων ατόμων, των προσφύγων δεν αφορούν αυτούς τους εορτασμούς του ενός και μοναδικού, τέλειου, ένδοξου Έθνους.

200 χρόνια

Τι είναι τελικά η πατρίδα μας; μην είναι η κατασκευή ενός εθνικού φαντασιακού που βασίζεται στην εξολόθρευση καθε πράγματος που δεν χωράει στην εικόνα του ρωμαλεου μαχητή; Μην είναι τα ψηλά βουνά; Και γιατί αυτό το ερώτημα επιστρέφει τόσο συχνά στις εθνικιστικές κορώνες του σύγχρονου ελληνικού κράτους; Αν η ελληνικότητα είναι ένα τερατούργημα που δεν πολυ-βγάζει νόημα, οφείλουμε να καταδείξουμε τις αντιφάσεις και τα αποσιωπημένα εγκλήματα που την συγκροτούν - επειδή αυτός είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε.

Η έκθεση αυτή φτιάχνεται από υποκείμενα και μιλάει για υποκείμενα που ασφυκτιούν μέσα στο πλαίσιο της ελληνορθόδοξης πατριωτικής κυριαρχίας και χρησιμοποιούν δημιουργικά μέσα για να εκφράσουν τη δυσφορία τους απέναντι σε μια μυθολογία που δεν τα συμπεριλαμβάνει, δεν τα εκφράζει, δεν τα αφορά.

ΦΥΤΑ, Μάρτιος 2021"

Ποιοι συμμετέχουν

Η έκθεση θα είναι προσβάσιμη διαδικτυακά στην ιστοσελίδα "200xronia.com" μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Συμμετέχουν οι: Action ST / Alex Kat / Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου / Αλέξανδρος Κατσης & Ελένη Άμπια Ζανγκα / Ανθή Κουγιά & Λία Σμαράγδα (feat Nina Naϊ) / ANOSIA / Βασίλης Βλασταράς / Γεύη Δημητρακοπούλου & Βασιλική Λαζαρίδου / Coocoolili / Δοκούμενα / Εύα Στεφανή / Η Κυβέρνηση / Ήβη Καίσερλη / Ηλίας Καρνιάρης / Θαν Τσούμας / Kangela Tromokratisch & Κατερίνα Παρασκευά / Krista Papista / Λυκούργος Πορφύρης / Μαρία Γλύκα / Μαρίνα Γιώτη / MaYo / Μεταθεοδοσία / Μετέχνιο / Mochi / Ξέφρενο Αερόστατο / Οι όπερες των ζητιάνων / Πάνος Μπαλωμένος / Πρόκνη / Queeroes / Richard Pfutzenreuter & Φιλ Ιερόπουλος / Σοφία Γρηγοριάδου / str8boy3000 / Συντεχνία Πλην / Veronique Tromokratisch / ΦΥΤΑ & Αστέρω Κ. / Χάρης Χαράρης / Zirlar Mord Ω’

Οι αντιδράσεις

"Πριν καλά καλά ανοίξουμε, το πόστερ της έκθεσης έλαβε εκατοντάδες hate comments και inbox μηνυματα. Ο ένδοξος ελληνικός λαός μας λέει άρρωστες, μας εύχεται καρκίνο, θέλει να μας ρίξει από ντομάτες ως ναπάλμ, θέλει να χέσει στον τάφο της Ζάκι μας και να στειλει τις υπόλοιπες στο απόσπασμα. Καταλήξαμε ακόμα και εξώφυλλο στο Στόχο, μια από τις παλιότερες φασιστικές φυλλάδες της χώρας.", αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους.