Πολιτισμός

Διαδικτυακά το 21ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

Πότε και πως θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου.

Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2000 και στα επόμενα χρόνια καθιερώθηκε ως το ανοιξιάτικο κινηματογραφικό γεγονός της Αθήνας, προσκαλεί στα 21α του γενέθλια τους σινεφίλ από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου, να γιορτάσουν μαζί του με ένα διαδικτυακό ταξίδι στον κόσμο του γαλλόφωνου σινεμά.

«Η πανδημία ήρθε ξαφνικά και έπληξε όλη τη Γη, έκλεισε τον κόσμο στα σπίτια του και έθεσε περιορισμούς στη διασκέδαση», ανέφερε κατά τη διαδικτυακή παρουσίαση του φετινού προγράμματος ο διευθυντής του Φεστιβάλ, Theo Koutsaftis, προσθέτοντας και τα εξής: «Γι' αυτό το λόγο το φεστιβάλ "έχασε" ένα χρόνο από τη συνεχή του παρουσία στα δρώμενα της πρωτεύουσας. Επειδή όμως το Φεστιβάλ αποτελείται από ανθρώπους που, όπως όλοι, δεν παύουν να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο και να προσπαθούν να βρίσκουν λύσεις και τρόπους για να ξεπερνούν τις δυσκολίες, αποφάσισε να μην ξαναλείψει από το κοινό του, να μείνει ενεργό μέσα από την ευελιξία που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και αυτή τη φορά, αντί να μείνει στην πρωτεύουσα, να φτάσει διαδικτυακά σε κάθε σπίτι, σε κάθε πόλη και επαρχία της Ελλάδας και να κάνει νέες γνωριμίες».

Στο ρυθμό της εποχής, το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου ανανεώνει τις συμμαχίες του, τις φιλίες του, τους δεσμούς του με το κοινό, τις συνεργασίες του με τους διανομείς, τους φορείς, τις γαλλόφωνες πρεσβείες και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα-«ελπίδα για αντάμωση και επικοινωνία».

Στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ συμμετέχουν τρεις ταινίες οι οποίες έχουν κερδίσει βραβεία και διακρίσεις: To «Ντε Γκωλ» του Gabriel le Bomin (Swann d'or καλύτερου ηθοποιού στον Lambert Wilson, στο Φεστιβάλ Cabourg 2020), τo «Ένας γιος» του Mehdi M. Barsaoui (Cesar 2021 καλύτερου ηθοποιού και βραβείο Orizzonti καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στη Βενετία το 2019 για τον Sami Bouajila) και το «Καλοκαίρι του ‘85» του Francois Ozon (δύο βραβεία καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού στους Felix Lefebvre & Benjamin Voisin, και βραβείο φωτογραφίας, στα Lumieres de la presse etrangere 2020).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συμμετοχή αυτών των ταινιών στο φεστιβάλ σηματοδοτεί κυρίως την ελπίδα και την αισιοδοξία των διανομέων που τις επέλεξαν και που θα τις προβάλλουν στις αίθουσες μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, για ένα καλύτερο αύριο στο χώρο του σινεμά.

Το προσκεκλημένο γαλλικό φεστιβάλ «Champs-Elysees Film Festival» που έχει φέτος το προνόμιο της λευκής κάρτας στο 21ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, και συγχρόνως γιορτάζει τα 10 του χρόνια, παρουσιάζει τέσσερις ταινίες που εκπροσωπούν επάξια τη στόχευσή του στο ανεξάρτητο γαλλικό σινεμά.

Το καθιερωμένο πανόραμα γαλλικών και γαλλόφωνων ταινιών, παρουσιάζει 18 ταινίες, από τις οποίες οι έξι είναι συμμετοχές των γαλλόφωνων πρεσβειών στην Αθήνα, «διαμαντάκια» εγχώριας παραγωγής που ξεχωρίζουν.

Μια ακόμα ελπιδοφόρα συμμαχία ανανεώνεται με τη συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση, του Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, με τέσσερις μικρού μήκους ταινίες για εφήβους, που μαζί με άλλες δυο μεγάλου μήκους συνθέτουν τις «Νεανικές προβολές» που θα διασκεδάσουν αλλά και θα προσκαλέσουν τη νέα γενιά να ανακαλύψει την κινηματογραφική έκφραση των προβληματισμών της εφηβείας.

Αυτήν την επετειακή για την Ελλάδα χρονιά, δεν θα μπορούσε να λείψει από το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου ένα αφιέρωμα στα ιερά τέρατα της έβδομης τέχνης. Σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, σταθερό υποστηρικτή της γαλλόφωνης παραγωγής, ξεκινά το αφιέρωμα «Ελλάδα-Γαλλία: κινηματογραφικές συναντήσεις». Η πρώτη από τις τέσσερις θεματικές του αφιερώματος, καλεί οκτώ Έλληνες και Ελληνίδες σκηνοθέτες να επιλέξουν γαλλικές ταινίες-σταθμούς στην ιστορία του σινεμά.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και στην 21η διοργάνωση του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου στηρίζει τους Έλληνες συνεργάτες και δημιουργούς. Συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Gros Plan για τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου με σκοπό να γνωρίσει καλύτερα τους θεατές του και τη γνώμη τους για τις ταινίες. Τα ερωτηματολόγια θα είναι διαθέσιμα μετά την αγορά εισιτηρίου στην πλατφόρμα προβολών. Ακόμη, συνεργάζεται για το εικαστικό του επικοινωνιακού υλικού με το δημιουργικό γραφείο Nowhere Studio και αναθέτει τη δημιουργία του φετινού τρέιλερ του Φεστιβάλ) στον νέο Έλληνα σκηνοθέτη, Kωνσταντίνο Αντωνόπουλο.

Επίσης, προσκαλεί νέα παιδιά, μαθητές και μαθήτριες του Ομίλου Κινηματογράφου του 2ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αθηνών και της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά να συμμετέχουν ως μέλη της κριτικής επιτροπής που θα δώσει ένα από τα δύο βραβεία.

Ταινία έναρξης της φετινής διοργάνωσης είναι το «Ντε Γκωλ» του Gabriel le Bomin. Η βιογραφική αυτή ταινία εστιάζει στις τελευταίες ημέρες πριν από την αναχώρηση του Ντε Γκωλ το 1940 στην Βρετανία και στην Οδύσσεια της οικογένειάς του για να φτάσει μέχρι το Λονδίνο. Και αυτή τη χρονιά θα απονεμηθούν δύο βραβεία στις ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ: το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής το οποίο αποτελεί μια προσφορά του ΟΠΑΝΔΑ, καθώς και το Βραβείο Κοινού Fischer, το οποίο απονέμεται κατόπιν ψηφοφορίας των θεατών με την ολοκλήρωση της θέασης των ταινιών.

Τέλος, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακές συναντήσεις με σκηνοθέτες και ηθοποιούς των ταινιών που συμμετέχουν στο 21ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου.

Χρήσιμες πληροφορίες:

-Τιμή εισιτηρίου ταινιών εκτός Διαγωνιστικού: 3 ευρώ η κάθε προβολή. Οι ταινίες όλων των τμημάτων του Φεστιβάλ εκτός του Διαγωνιστικού, είναι διαθέσιμες για όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων. Όταν αποφασίσετε να ξεκινήσετε την θέαση (όταν πατήσετε Play), έχετε στη διάθεσή σας 48 ώρες για να την ολοκληρώσετε. Όλες οι θεάσεις θα σταματήσουν αυτόματα τα μεσάνυχτα της 14ης Απριλίου.

-Τιμή εισιτηρίου ταινιών Διαγωνιστικού: 4 ευρώ η κάθε προβολή. Οι ταινίες του Διαγωνιστικού θα είναι διαθέσιμες για συγκεκριμένες ημερομηνίες: η καθεμία για δυο μέρες. Η θέαση θα πρέπει να γίνει μέσα στις 48 ώρες διαθεσιμότητας.

-Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός πακέτων εισιτηρίων για ενότητες του Φεστιβάλ σε προνομιακή τιμή.