Κορονοϊός - Αττική: που βρέθηκαν τα 2097 κρούσματα της Τρίτης

Στο “κατακόκκινο” είναι αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου, καθώς επιβεβαιώθηκαν εκατοντάδες νέα κρούσματα κορονοϊού ανά περίπτωση.

«Φωτιά» στην Αττική δείχνουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα νέα κρούσματα που ανακοίνωσε την Τρίτη ο ΕΟΔΥ.

Πανελλαδικά καταγράφηκε ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας.

Μόνο στην Αττική καταγράφηκαν, μέσα σε 24 ώρες, περισσότερα από 2.000 νέα κρούσματα.

Σημείωνεται ότι με ανακοινωση του, ο Δήμος Νέας Σμύρνης ειχε αναφερθεί σε εκατοντάδες νέα κρούσματα στην περιοχή, συνδυάζοντας την εξέλιξη με τις συγκεντρώσεις που έγιναν προ λιγων εβδομάδων.

Η κατανομή των νέων κρουσμάτων στην Αττική:

Ανατολική Αττική: 261

Βόρειος Τομέας Αθηνών: 277

Δυτική Αττική: 149

Δυτικός Τομέας Αθηνών: 274

Κεντρικός Τομέας Αθηνών: 535

Νησιά Αργοσαρωνικού: 24

Νότιος Τομέας Αθηνών: 227

Πειραιάς: 350

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

