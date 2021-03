Αθλητικά

ΑΕΚ: Θλάση ο Χριστόπουλος

Προβλήματα στην ΑΕΚ. Εκτός και ο Βεντάντ Ραντόνια, ο οποίος πονάει στον αχίλλειο.

Νέα θλάση «χτύπησε» παίκτη της ΑΕΚ. Αυτή τη φορά ο Ευθύμης Χριστόπουλος αποχώρησε από την προπόνηση με πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση α΄ βαθμού που δεν θα τον κρατήσει για πολύ «έξω». Το ίδιο ισχύει και για τον Βεντάντ Ραντόνια, ο οποίος πονάει στον αχίλλειο και έμεινε προληπτικά εκτός.

Ατομικό πρόγραμμα συνέχισε ο Τσιγκρίνσκι, αλλά και για τελευταία φορά ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο οποίος μπαίνει αύριο σε κανονικούς ρυθμούς για να προλάβει να πάρει κάποια λεπτά στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (4/4).

Ο Ολιβέιρα επέστρεψε τα ξημερώματα της Τρίτης και προπονήθηκε, ενώ αύριο θα ενσωματωθεί ο Λιβάι Γκαρσία και σταδιακά οι υπόλοιποι διεθνείς.