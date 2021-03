Πολιτική

Ανατροπή στην υπόθεση Βαλυράκη από την ιατροδικαστική έκθεση

Τι αποκαλύπτει το πόρισμα του πραγματογνώμονα, που όρισε η οικογένεια του πρώην υπουργού.

Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη φέρνει η ιατροδικαστική έκθεση του πραγματογνώμονα, που όρισε η οικογένεια του πρώην υπουργού.

Σύμφωνα με το πόρισμα το δεξί πρόσωπο του Σήφη Βαλυράκη έχει χτυπηθεί από την προπέλα του σκάφους του αείμνηστου πολιτικού, ενώ στη δεξιά πλευρά υπάρχουν άλλα δύο χτυπήματα τα οποία έχουν προκληθεί από άλλο τέμνον όργανο, το οποίο δεν αποτελεί κομμάτι του φουσκωτού του πρώην υπουργού.

Με βάση τα νέα δεδομένα η οικογένεια μιλάει πλέον ανοιχτά για εγκληματική ενέργεια κι όχι για ατύχημα ανοιχτά της Ερέτριας το μεσημέρι της 24ης Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως το σώμα του 78χρονου ξεβράστηκε από τη θάλασσα στα βράχια ενός μικρού νησιού στην περιοχή που ονομάζεται "Πεζονήσι" ή "Νησί των Ονείρων". Φορούσε καταδυτική στολή και βρέθηκε ένα μίλι μακριά από το σκάφος του.