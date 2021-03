Αθλητικά

Επίθεση χούλιγκαν σε σύνδεσμο οπαδών

Πεδίο μάχης μετά από "ντου" αγνώστων σε σύνδεσμο οπαδών του Άρη.

(φωτογραφία αρχείου)

Σε τρεις προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη για επίθεση, που έγινε το απόγευμα, σε σύνδεσμο οπαδών που βρίσκεται επί της οδού Αργυροκάστρου, στον Εύοσμο.

Από την επίθεση, πιθανότατα με πέτρες, προκλήθηκε ζημιά σε κάμερα ασφαλείας που είναι τοποθετημένη εξωτερικά του συνδέσμου.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και κατόπιν αναζητήσεων προσήχθησαν τρεις ύποπτοι, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους στο περιστατικό.