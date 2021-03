Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σκουτέλης: ζοφερή η κατάσταση στην Ελλάδα (βίντεο)

Τι είπε ο Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων για το Πάσχα στο χωριό, τα self test και το νέο ρεκόρ κρουσμάτων στη χώρα μας.

Για ζοφερή κατάσταση στην Ελλάδα, μετά και το νέο ρεκόρ κρουσμάτων στη χώρα μας, έκανε λόγο ο Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων, Αθανάσιος Σκουτέλης, μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως είπε ο κ. Σκουτέλης, την αύξηση στα κρούσματα, αυτή αλλά και την άλλη εβδομάδα, είχαν προβλέψει από καιρό οι ειδικοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη, τόσο για την πίεση στο ΕΣΥ, όσο και για τις ελπίδες του κόσμου να κάνει Πάσχα στο χωριό.

“Βέβαια προχωρά ο εμβολιασμός και οι θάνατοι είναι λίγοι. Τις κλίνες ΜΕΘ τις έχουν πάρει οι νεότεροι, καθώς οι ηλικιωμένοι νοσούν λιγότερο βαριά πλέον, λόγω του εμβολιασμού τους” τόνισε ο κ. Σκουτέλης τονίζοντας ότι ο κόσμος δεν έχει άλλες αντοχές.

Όσο για τα self test δήλωσε ότι μέσω αυτών θα εντοπίζονται εύκολα και θα απομονώνονται οι θετικοί. “Θα βοηθήσουν πολύ στην περιχαράκωση της εξάπλωσης του κορονοϊού” κατέληξε.