Πολιτική

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος νοσηλεύεται στο Λαϊκό

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του πρώην υπουργού.

Στο Λαϊκό νοσοκομείο νοσηλεύεται από την περασμένη Παρασκευή 26 Μαρτίου ο Άκης Τσοχατζόπουλος.

Ο πρώην υπουργός έχει μπει για προγραμματισμένες εξετάσεις λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Το ιατρικό προσωπικό τον παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα λόγω του βεβαρημένου ιστορικού του.