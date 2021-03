Πολιτική

Βουλή: “κλειδώνει” η Προανακριτική για τον Νίκο Παππά

Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην Ολομέλεια. Πλήρη στήριξη στον πρώην Υπουργό προσέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Τι είπαν οι άλλοι αρχηγοί.

Στο μικροσκόπιο της Προανακριτικής Επιτροπής που αναμένεται να συγκροτηθεί με ευρύτατη πλειοψηφία θα βρεθούν οι χειρισμοί του Νίκου Παππά στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και το λεγόμενο «Καλογρίτσας gate». Στην Ολομέλεια της Βουλής ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην υπουργού Ν. Παππά, για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών το 2015 και 2016, μετά από πρόταση 30 βουλευτών της ΝΔ.

Στις 19:00 ξεκίνησε η προγραμματισμένη μυστική ψηφοφορία. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, στην ψηφοφορία δεν μετέχει ο βουλευτής κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης. Σημειώνεται επίσης, ότι η μυστική ψηφοφορία μπορεί να γίνει τόσο με φυσική παρουσία, όσο και με επιστολική ψήφο, μετά την τροποποίηση του άρθρου 70Α του Κανονισμού της Βουλής. Λόγω των μέτρων για την πανδημία, οι βουλευτές θα ψηφίζουν σε ομάδες των 50, ανά ημίωρο. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί τα μεσάνυχτα.

O πρώην υπουργός εγκαλείται για το κακούργημα της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου και του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος. Κατά πάγια θέση της Κυβέρνησης ότι «η διαδικασία συνιστά αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής», δεν υπήρχε παρουσία υπουργών στα κυβερνητικά έδρανα.

Απόπειρα «ποινικοποίησης» της πολιτικής αντιπαράθεσης, για «διχαστικό σχέδιο» και για «εκδικητική πολιτική» καταλόγισε στην κυβέρνηση και, προσωπικά, στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας σε υψηλούς τόνους, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε «περήφανος» που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να βάλει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, τονίζοντας παράλληλα ότι αισθάνεται «δυνατός πολιτικά» γιατί δεν χρωστάει σε κανέναν.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άφησε αιχμές για την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί την υπόθεση αυτή ως αντιπερισπασμό που θα τη «βγάλει από τα αδιέξοδα της υγειονομικής και οικονομικής» κρίσης και που «έχουν φυλακίσει τη χώρα στην ανασφάλεια και το φόβο», δηλώντας ότι δεν είναι «στοιχειωδώς σοβαροί» στη συμπολίτευση «αν πιστεύετε ότι οι διώξεις, η καταστολή, η εκκωφαντική προπαγάνδα, το ψέμα, και εν τέλει οι δικαστικές παρωδίες, μπορούν να σας βγάλουν από την πραγματικά δυσμενή και πολύ δύσκολη θέση, την οποία βρίσκεστε για όσα έχετε διαπράξει και κυρίως για όλα όσα δεν έχετε πράξει ένα χρόνο τώρα, για την πολιτική σας που μας έχει οδηγήσει σε αυτά τα αδιέξοδα».

«Στήστε λοιπόν εσείς δίκες σκοπιμότητας για τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Με βασικό κατηγορητήριο ότι τόλμησαν να υποχρεώσουν τη διαπλοκή να συμμορφωθεί με το Σύνταγμα και τους νόμους. Επιλέξτε το δρόμο της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής και του διχασμού. Μόνο να ξέρετε, αυτός ο δρόμος είναι και ολισθηρός και επικίνδυνος για αυτόν που τον επιλέγει. Η ιστορική πείρα μας διδάσκει ότι κάθε φορά που κάτι τέτοιο επιχειρήθηκε, όχι μόνο τραυματίστηκε η δημοκρατία και έπαθε ζημιά η χώρα και το πολιτικό σύστημα, αλλά κυρίως και η παράταξη που το εμπνεύστηκε. Εμείς δεν θα σας ακολουθήσουμε σ' αυτό το διχασμό», υπογράμμισε και κατέληξε πως «ο συνδυασμός της ανικανότητας και της αποτυχίας στη διαχείριση της κρίσης, με την αλαζονεία, τον αυταρχισμό και την αντιδημοκρατική σας πρακτική, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα στην ελληνική κοινωνία».

Νίκος Παππάς: διάτρητη διαδικασία

Για «πολιτική επιλογή της πλειοψηφίας» που αποτελεί «προϊόν αδυσώπητου πολιτικού ανταγωνισμού», μίλησε ο Νίκος Παππάς.

«Κινείστε εναντίον μου για μια διαδικασία κατά την οποία το Δημόσιο δεν δαπάνησε αλλά εισέπραξε», υποστήριξε ο Νίκος Παππάς, ο οποίος παρουσία του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι είναι περήφανος που ανεβαίνει στο βήμα με αφορμή τη «διάτρητη, αποσπασματική και προσβλητική για τον κοινό νου» πρόταση της ΝΔ, η οποία είναι «προϊόν ενός αδυσώπητου ανταγωνισμού μεταξύ της εθελοδουλίας απέναντι στα συμφέροντα και του θράσους απέναντι στον ελληνικό λαό. Όταν μιλάτε για την παράταξη μας πρέπει να προσέχετε. Έχετε τη φωλιά σας λερωμένη, και η ώρα που θα πληρώστε βαρύ τίμημα για τις συκοφαντίες σας, πλησιάζει».

Σε ανακοίνωση της, η ΝΔ αναφέρει «Σήμερα στη Βουλή ο κ. Τσίπρας κάλυψε πλήρως τον Νίκο Παππά. Έφθασε μάλιστα στο σημείο να θεωρεί ότι δεν ζημιώθηκε το δημόσιο συμφέρον, όταν τρία εκατομμύρια ευρώ έκαναν βόλτες με αδιαφανείς διαδικασίες σε διάφορους λογαριασμούς. Με περίσσιο θράσος μίλησε για πολιτικές διώξεις. Προφανώς κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια. Νομίζει ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους που δεν θυμούνται το “μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους”, όταν η σκευωρία που έστησε κατέρρευσε πανηγυρικά. Ελπίζουμε τις απόψεις του αυτές να τις μοιράστηκε με τον κ. Πικραμμένο, όταν τον είχε απέναντί του στο επίσημο γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο στις 24 Μαρτίου. Η χώρα έχει θεσμική και πολιτική μνήμη. Όσο για τις καταγγελίες του περί πόλωσης και διχασμού, τον παραπέμπουμε στο σημερινό εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα του φίλου του κ. Πολάκη για το οποίο δεν βρήκε τίποτα να πει».

Κόντρα Πολάκη - Πλεύρη

Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε στα ύψη, όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «είναι η παράταξη των δοσίλογων και των μαυραγοριτών». Άμεση και έντονη ήταν η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Θανάση Πλεύρη, τονίζοντας ότι ο αρχηγός και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένα να ξεκαθαρίσουν αν ταυτίζονται με τις ύβρεις του κ. Πολάκη, ο οποίος, όπως είπε, «στο παραμύθι του Αίσωπου ο χοίρος και το λιοντάρι, είδε τον εαυτό του ως χοίρο μέσα στις λάσπες και όχι ως λέοντα».

«Εμείς ούτε ύβρεις ούτε απειλές δεχόμαστε. Εσείς είστε η παράταξη που έβλαψε περισσότερο τον τόπο και τη δημοκρατία στα 4 χρόνια της άθλιας διακυβέρνησής σας», αντέτεινε ο κ. Πλεύρης. «Γουρούνια είναι αυτοί που συμμετείχαν στα νιάτα τους σε πορείες της Χρυσής Αυγής και τώρα το παίζουν δημοκράτες», αντέδρασε ο κ. Πολάκης. Στο σημείο αυτό ο προεδρεύων του Σώματος, Χαράλαμπος Αθανασίου, παρενέβη και κάλεσε τον κ. Πολάκη να ζητήσει να διαγραφούν οι χαρακτηρισμοί κατά της ΝΔ. Ωστόσο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα. «Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Πολάκης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις αλήθειες και φεύγει», σχολίασε ο κ. Αθανασίου.

«Η ΝΔ ήταν αυτή που άμβλυνε τις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου και πήρε τις σωστές αποφάσεις, έβαλε τη χώρα στην ΕΕ και διατήρησε ανέπαφες τις αρχές του Διαφωτισμού. Τα ηγετικά στελέχη της πολέμησαν για το κράτος δικαίου και σήμερα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο τις κρίσεις. Πρέπει ο κ. Πολάκης και όσοι ταυτίζεστε με αυτόν να είστε προσεκτικοί όταν μιλάτε για αυτή την παράταξη», υπογράμμισε ο κ. Αθανασίου και ζήτησε να διαγραφούν από τα πρακτικά οι επίμαχες λέξεις. «Αυτή η παράταξη είναι που μετά τον εμφύλιο σπαραγμό έθεσε τις βάσεις για τη δημοκρατία που έχουμε σήμερα. Περιμένουμε να πάρουν την ευθύνη τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και να μας απαντήσουν αν ταυτίζονται με τον κ. Πολάκη», αντέδρασε και ο κ. Πλεύρης.

Την πρόταση της ΝΔ στηρίζουν το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΚΚΕ θα δηλώσει παρών και το ΜέΡΑ 25 θα απέχει.

Υπέρ της πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής τάχθηκε ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ Βασίλης Κεγκέρογλου, λέγοντας πως «υπάρχουν παραπάνω από ενδείξεις για διάπραξη αδικημάτων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Συντάγματος». Καταλόγισε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι «επιχείρησε με ωμό τρόπο τη χειραγώγηση των ΜΜΕ και της ενημέρωσης», τονίζοντας πως «σύσσωμη η Βουλή θα πρέπει να συνεχίσει την έρευνα και να ψηφίσει «ναι» στην πρόταση της σύστασης της προανακριτικής Επιτροπής, ώστε να έρθουν όλα στο φως. Να δώσουμε τέλος στην προσπάθεια ελέγχου των ΜΜΕ και να προασπίσουμε την ποιότητα της Δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για τον πρώην υπουργό, ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ σημείωσε: «φαίνεται πως σχεδιάστηκε και μεθοδεύτηκε η ίδρυση ενός καθαρού και απόλυτα ελεγχόμενου Μέσου, ενός φερέφωνου του ΣΥΡΙΖΑ, το SYRIZA Channel που θα έπαιζε και τον ρόλο του πολιορκητικού κριού έναντι των υπόλοιπων Μέσων Ενημέρωσης». Τόνισε, τέλος, πως από τη δικογραφία προκύπτει πως «υπάρχουν παραπάνω από ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων από τον πρώην υπουργό».

«Την ώρα που η πανδημία έχει χτυπήσει κόκκινο, τα ρεκόρ, σπάνε το ένα μετά το άλλο σε κρούσματα και σε διασωληνωμένους, το δημόσιο σύστημα υγείας, έχει καταρρεύσει και το ιδιωτικό, όχι μόνο δεν επιτάσσεται, αλλά κάνει και χρυσές δουλειές από πάνω, την ώρα που επιβάλλονται νέα σούπερ μνημόνια, τι πιο βολικό, τι πιο αποπροσανατολιστικό από μια συζήτηση για τη σύσταση μιας ακόμη προανακριτικής επιτροπής...» τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Είπε ακόμη ότι για τον λαό και τα προβλήματά του αυτό που επείγει σήμερα, δεν είναι μια ακόμη τέτοια προανακριτική, «ωστόσο για τις εκάστοτε κυβερνήσεις, για το αστικό πολιτικό σύστημα, συζητήσεις σαν τη σημερινή, θεωρούνται και "οξυγόνο", για να κρύβουν την άθλια πραγματικότητα και για να συντηρούν μια αποπροσανατολιστική διπολική αντιπαράθεση».

«Για την υπόθεση Παππά ισχύει η ρήση του Ζακ Ρουσώ: Υπάρχουν πάντα τέσσερις πλευρές σε κάθε ιστορία. Η δική σου εκδοχή (της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή), η δική τους εκδοχή (του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή), η αλήθεια (που είναι υποκειμενική άρα αμφισβητούμενη), κι αυτό που πραγματικά συμβαίνει, αυτό που θέλει η Ελληνική Λύση (και δεν θέλει κανένας από τους δύο): Όλα στο φως». Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Την αποχώρηση του ΜέΡΑ25 τόσο από τη συζήτηση και την ψηφοφορία, όσο και τις εργασίες της Προανακριτικής Επιτροπής, ανακοίνωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης, καταγγέλλοντας ως «επαίσχυντη», την όλη διαδικασία. Παράλληλα, επιτέθηκε τόσο στη ΝΔ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζοντας «οπερέτα» την αντιπαράθεση τους και τονίζοντας ότι το ΜέΡΑ δεν θα γίνει συνένοχο στη συμπαιγνία τους.