Κοινωνία

Στο “μικροσκόπιο” της εισαγγελίας η νέα μήνυση κατά Λιγνάδη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο νεαρός, που μήνυσε τον προφυλακισμένο Δημήτρη Λιγνάδη

Της Λίας Κοντοπούλου

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 τοποθετεί χρονικά τη γνωριμία του με το Δημήτρη Λιγνάδη νεαρός άνδρας, ο οποίος πριν από τέσσερις εβδομάδες υπέβαλε μήνυση σε βάρος του για βιασμό.

Όπως καταγγέλλει, γνώρισε το σκηνοθέτη μπροστά από δημοτικό σχολείο στο Μεταξουργείο και τον ακολούθησε στο διαμέρισμά του. Λίγες ημέρες μετά οι δύο άνδρες έδωσαν ξανά ραντεβού και τότε, όπως περιγράφει ο μηνυτής, ο Δημήτρης Λιγνάδης τον κακοποίησε σεξουαλικά: "Μου έφερε ένα ποτήρι ουΐσκι, το ήπια μονορούφι. Ξαφνικά ένιωσα το σώμα μου να πυρακτώνεται, το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι μου, θόλωσε η όρασή μου. Σωριάστηκα λιπόθυμος στον καναπέ. Όταν ξύπνησα, δεν ξέρω πόση ώρα είχε περάσει, βρέθηκα ξαπλωμένος στον καναπέ και γυμνός από τη μέση και κάτω. Ο μηνυόμενος καθόταν σε μια καρέκλα μπροστά στη τζαμαρία γυμνός. Με μοχθηρό, απαξιωτικό, ψυχρό και επιτακτικό τόνο μου είπε: «Ξύπνησες; Μασ’ τα τώρα και φύγε γρήγορα, έχω πολλή δουλειά να κάνω»".

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι χαστούκισε το σκηνοθέτη. Εκείνος, -όπως λέει – γνωρίζοντας ότι ο καταγγελών είχε εκρεμότητα με την δικαιοσύνη τον απείλησε ότι εάν αποκαλύψει τι συνέβη θα πει στην αστυνομία ότι βρέθηκε στο σπίτι του για να τον ληστέψει. Φοβήθηκε και έφυγε κλαίγοντας από το διαμέρισμα.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης έδωσε εξηγήσεις δια υπομνήματος μέσα από τη φυλακή και αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του προσάπτει ο μηνυτής: "Τον μηνυτή, όχι μόνο δεν τον βίασα, αλλά δεν τον γνωρίζω καν. Η μήνυσή του αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας χωρίς κανένα αντικειμενικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει όσα ψευδώς ισχυρίζεται. Είναι ένας ακόμα στρατευμένος μάρτυρας, ο οποίος με την προσδοκία κτήσης οικονομικού οφέλους υπέβαλε σε βάρος μου μία καθ’ ολοκληρίαν ψευδή καταγγελία".

Εκτός από την καταγγελία για βιασμό, στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας έχει μπει και ο ισχυρισμός του μηνυτή ότι ο σκηνοθέτης του έδειξε στον υπολογιστή του πορνογραφικό υλικό: "Πάνω σε ένα χαμηλό τραπέζι κρυστάλλινο βρισκόταν ένας φορητός υπολογιστής με μεγάλη οθόνη. Άνοιξε έναν ηλεκτρονικό φάκελο και άρχισε να μου δείχνει πορνογραφικές φωτογραφίες με νεαρά αγόρια σε διάφορες ερωτικές περιπτύξεις με μεσήλικα πρωταγωνιστή, του οποίου δεν φαινόταν το πρόσωπο".

Στις έγγραφες εξηγήσεις του ο Δημήτρης Λιγνάδης υποστηρίζει ότι ο μηνυτής έχει υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις και ανακρίβειες, ενώ η περιγραφή του σπιτιού του και άλλες λεπτομέρειες στις οποίες αναφέρεται ο καταγγέλλων προέρχονται από το διαδίκτυο και συνεντεύξεις που έχει δώσει ο σκηνοθέτης: "Ως προς την αναφορά του μηνυτή στην οικία μου και ειδικότερα στη θέα αυτής στην Ακρόπολη και στον Λυκαβηττό ο δικηγόρος του, ο οποίος εκπροσωπεί και άλλον φερόμενο από μένα βιασθέντα έχει αντλήσει τα στοιχεία από φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Ακριβώς επειδή δεν έχει έρθει ποτέ στο σπίτι μου, ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για εντυπωσιακό οροφοδιαμέρισμα, πλην όμως είναι ψευδές , διότι το διαμέρισμά μου είναι μόλις 65 τ.μ., ενώ στον ίδιο όροφο υπάρχει και δεύτερο διαμέρισμα."

Ο προφυλακισμένος σκηνοθέτης έχει ζητήσει να εξεταστεί κατ’ αντιπαράσταση με το μηνυτή. Το προσεχές διάστημα αναμένεται η απόφαση της εισαγγελίας για το εάν θα ασκήσει συμπληρωματική δίωξη.