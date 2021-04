Life

“The 2Night Show” με τον Ηλία Βρεττό και αγαπημένους ηθοποιούς την Πέμπτη

Μια γυναίκα, δύο άνδρες στη συντροφιά του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος υπόσχεται άλλο ένα διασκεδαστικό βράδυ!

Την Πέμπτη 1η Απριλίου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον ταλαντούχο ηθοποιό Πάρι Θωμόπουλο, ο οποίος μιλά για το ντεμπούτο του στην τηλεόραση με τη συμμετοχή του στην «Τούρτα Της Μαμάς», που προβάλλεται στην ΕΡΤ. Αναφέρεται στον ρόλο του στρατιωτικού ομοφυλόφιλου που υποδύεται στη σειρά, αποκαλύπτοντας τη σοβαρότητα και τον σεβασμό με τον οποίο τον αντιμετωπίζει.

Πόσα κιλά έχει πάρει από το πρώτο γύρισμα και γιατί ο Αλέξανδρος Ρήγας τον πιέζει να τρώει συνέχεια; Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη μητέρα του, τη γνωστή κιθαρίστρια Στέλλα Κυπραίου, αλλά και στον πατέρα του τον γνωστό τραγουδιστή Γιάννη Θωμόπουλο. Επίσης, μιλά για τις σπουδές του στη μουσική και το κλαρινέτο, καθώς και για τις συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού πενταγράμμου. Τέλος, αναφέρεται στην αγαπημένη του σύζυγο, Αλεξάνδρα και τον μονάκριβο γιο του, που ήρθε στη ζωή πριν από μερικούς μήνες.

Η Πένυ Αγοραστού έρχεται για πρώτη φορά στην παρέα του «The 2Night Show». Η όμορφη ηθοποιός από την τηλεοπτική σειρά «Έλα Στη Θέση Μου» μιλάει για τη ζωή της και αναφέρεται στον χαμό του αγαπημένου αδελφού της, σε ηλικία 16 ετών, που την σημάδεψε. Αναφέρεται στην επαγγελματική της πορεία, η οποία πέρασε από διάφορα στάδια, αφού εργάστηκε σαν δημοσιογράφος, αλλά και ταξίδεψε στους αιθέρες σαν αεροσυνοδός, πριν γίνει ηθοποιός. Τέλος, μιλάει για το νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα που έχει να κάνει με αρωματικά κεριά δικής της έμπνευσης.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Ηλίας Βρεττός. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλάει για τα καινούργια του επιχειρηματικά βήματα, αλλά και για το πόσο του άλλαξε τη ζωή το ατύχημα που είχε πριν από περίπου τρία χρόνια. Γιατί πιστεύει ότι έζησε ένα θαύμα; Πώς κατάφερε να πάρει το πτυχίο της ΑΣΟΕΕ, μετά από 17 χρόνια; Ποιοι άνθρωποι στάθηκαν στο πλευρό του και ποιοι έφυγαν; Γιατί στολίζει τις τομές του με τατουάζ; Ο Ηλίας Βρεττός αναφέρεται, για πρώτη φορά δημόσια, στη σύντροφο του Αναστασία και αποκαλύπτει πόσο πολύ θέλει να ολοκληρωθεί η σχέση τους με ένα παιδί. Τέλος, ερμηνεύει ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής τις μεγάλες του επιτυχίες.

