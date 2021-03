Οικονομία

“Γέφυρα” επιβίωσης για πάνω από 100000 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες

Πλέον των 600 εκ. ευρώ υπολογίζονται τα χρέη που θα καλύψουν τα δύο προγράμματα "Γέφυρα". Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποια είναι η διαδικασία.

Πλέον των 600 εκατομμυρίων ευρώ υπολογίζονται τα χρέη που θα καλύψουν τα δύο προγράμματα "Γέφυρα", βάσει των εκτιμήσεων του υπουργείου Οικονομικών.

"Με το πρόγραμμα αυτό, και με τη σταδιακή υλοποίηση του νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους αλλά και στην αναχαίτιση δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων. Ήδη, η οικονομική υποστήριξη μέσω των δύο προγραμμάτων «Γέφυρα» για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ήδη τρέχει και προβλέπεται να ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ", ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας νωρίτερα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές όπου συζητείται το νομοσχέδιο με τις κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, στο οποίο έχουν περιληφθεί και διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών.

"Το υπουργείο Οικονομικών, με το παρόν πρόγραμμα αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι αρωγός της ελληνικής επιχειρηματικότητας, πιστεύει σε αυτήν και της παρέχει ουσιαστική υποστήριξη. Επιβραβεύει τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών", ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας, που εκτίμησε ότι από το πρόγραμμα "Γέφυρα 2", θα επωφεληθούν 100.000 με 150.000 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες.

"Η διαδικασία της αίτησης στο νέο πρόγραμμα είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά. Στόχος μας είναι, η πλατφόρμα να είναι διαθέσιμη στις 5 Απριλίου, έτσι ώστε το αργότερο τον Μάιο, να καταβληθεί η πρώτη δόση της κρατικής επιδότησης που θα καλύψει αναδρομικά και τον μήνα Απρίλιο", είπε ο υπουργός Οικονομικών.