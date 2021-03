Life

“The 2Night Show”: ανδρική υπόθεση το επεισόδιο της Τετάρτης

Τρεις άνδρες που έχουν ξεχωρίσει, ο καθένας στον τομέα του, βρίσκονται στο πλατό της εκπομπής και αποκαλύπτονται στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Νίκο Γιαννουλίδη, τον διάσημο Tik Toker που άφησε την καριέρα του στη μαγειρική για να ασχοληθεί με τη δημοφιλή εφαρμογή που έχει ξετρελάνει τους νέους. Μαζί με τον Γρηγόρη θυμούνται την πρώτη φορά που συναντήθηκαν στο στούντιο της εκπομπής «Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα Από τη δική σου», και συζητούν για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή του από τότε. Θα τον ενδιέφερε η υποκριτική ως επάγγελμα; Τι είδους εκπομπή θα ήθελε να κάνει στην τηλεόραση αν του δινόταν η ευκαιρία; Τέλος, παίζουν «Μάντεψε Το» και η μουσική τους αναμέτρηση είναι απολαυστική!

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος μιλάει για την πολυετή πορεία του στη δημοσιογραφία και για τη μεγάλη του αγάπη, το ραδιόφωνο. Ο γνωστός δημοσιογράφος περιγράφει το παρ’ ολίγον ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή, και εξομολογείται πως θεωρεί ότι ζει από θαύμα. Κάνοντας τον προσωπικό του απολογισμό, εξηγεί γιατί πιστεύει ότι υπήρξε καλύτερος ρεπόρτερ, παρά παρουσιαστής. Του λείπει η τηλεόραση; Ποια εκπομπή θα ήθελε να παρουσιάσει; Με τι ασχολείται τώρα που δεν βρίσκεται στο τηλεοπτικό προσκήνιο; Τέλος, αναφέρεται στην αγαπημένη του σύζυγο που στάθηκε σαν βράχος στην οικογένειά τους, αλλά και στα δύο τους παιδιά, τα οποία λατρεύει.

Ο Γρηγόρης συναντά για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» τον Αλέξη Πρεβενά, που ξεσηκώνει τα πλήθη με το «Κόκκινο Φόρεμα». Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης που πέρασε από το μουσικό σόου «The Voice» όχι μία αλλά δύο φορές, δεν παράτησε το όνειρό του και κατάφερε με τα τραγούδια του να γίνεται viral στο νεανικό κοινό. Ποιο ήταν το τραγικό γεγονός που συνέβη στη ζωή του και από πιανίστας έγινε τραγουδιστής; Πώς το τραγούδι του «Σταυρούλα» συνδέεται με το «Καφέ της Χαράς»; Τέλος, με τη συνοδεία ορχήστρας, τραγουδάει τις επιτυχίες του ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής.