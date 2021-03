Πολιτισμός

Δωρεά βιβλιοθήκης του Γεωργίου Α' για το Τατόι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυβερνητική Επιτροπή για τον συντονισμό του έργου της ανάδειξης και αξιοποίησης του π. Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου. Η ιστορία της βιβλιοθήκης του Γεωργίου Α'.

Τη συγκρότηση κυβερνητικής επιτροπής με έργο τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης του π. βασιλικού κτήματος Τατοΐου, αποφάσισε χτες το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ, η επιτροπή αποτελείται από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ως πρόεδρο, τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό, τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών για θέματα Αυτοδιοίκησης Στέλιο Πέτσα, τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά, τον γγ Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργο Διδασκάλου, τον γγ Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Καραγιάννη και τον γγ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιο Μπακογιάννη.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου η κ. Μενδώνη επισήμανε, μεταξύ άλλων, κεντρικά σημεία της Μελέτης Βιωσιμότητας, η οποία διαμορφώνει μια οριστική πρόταση για την ανάπτυξή του κτήματος Τατοΐου, ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό προορισμό σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, ελκυστικό για όλες τις ηλικίες, κατά την διάρκεια όλου του έτους, μέσω φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών και δραστηριοτήτων, που ταυτόχρονα θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του. Για τη διαμόρφωση και κυρίως την υλοποίηση του προγράμματος τέθηκαν δύο βασικές αρχές: πρώτον, ο σεβασμός στην ιστορία, το περιβάλλον και την κοινωνία και δεύτερον, η οικονομική βιωσιμότητα.

Όπως ενημερώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης των σχεδίων ανάπτυξης μελετήθηκαν καλές πρακτικές από 18 επιτυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού, τόσο ως προς την ανάπτυξη της δασικής αναψυχής όσο και ως προς την πολιτιστική αξιοποίηση κτιρίων ανακτόρων και συνοδών αγροτικών και λοιπών συγκροτημάτων, με έμφαση σε αυτά που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με το κτήμα Τατοΐου. Διαμορφώθηκαν τρία σχέδια ανάπτυξης των οποίων μελετήθηκε η βιωσιμότητα τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνέργειες που δημιουργούνται στο ολικό σχέδιο στο οποίο εντάσσονται. Αποφασίστηκε να ακολουθηθεί το δεύτερο σχέδιο και να δημιουργηθούν -σε επίπεδο θεσμικών ρυθμίσεων- προϋποθέσεις για την εφαρμογή και μέρους του τρίτου σχεδίου, αν κριθεί αναγκαίο σε υστερότερο χρόνο. Και για τα τρία σχέδια εξετάστηκαν 5 θεματικές ενότητες που αποτέλεσαν βασικά στοιχεία του ολικού σχεδίου ανάπτυξης, προσδίδοντας στο κτήμα ενιαίο χαρακτήρα και ταυτότητα, ώστε να μπορεί να προσελκύσει μια κρίσιμη μάζα επισκεπτών (1. Ιστορία και Πολιτισμός, 2. Υπαίθρια 'Αθληση και Αναψυχή, 3. Αγροτική Οικονομία, 4. Έρευνα και Γνώση, 5. Ευεξία και Ηρεμία).

Ανά θεματική κατεύθυνση προτείνονται παρεμβάσεις που ανά σενάριο αλλάζει η έντασή τους ενώ, σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, η φάση αυτή ολοκληρώνεται με:

την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων του κτήματος Τατοΐου (προσωρινά υπέρ του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων/ ΥΠΠΟΑ),

τη σύνταξη ενός αναλυτικού προγράμματος διαχείρισης έργου με καταγραφή των ενεργειών και αλληλεξαρτήσεων για την υλοποίησή του, καθώς και

την πρόταση οργανωτικού σχήματος για την διευθέτηση και τον συντονισμό των επιμέρους αρμόδιων κρατικών φορέων, καθώς και πρόταση δομής Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (SPV) που θα συμβάλλει, υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών, στην υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης του κτήματος.

Τέλος, η ίδια ανακοίνωση ενημερώνει για τη δωρεά μιας ξύλινης βιβλιοθήκης, η οποία σχετίζεται με τον Γεώργιο Α', από τον ομότιμο καθηγητή Παθολογίας και Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γ. Δάικο. Το ενδιαφέρον και η πρόοδος των εργασιών στο π. βασιλικό κτήμα Τατοΐου ώθησαν τον ομότιμο καθηγητή να επικοινωνήσει με την κ. Μενδώνη προκειμένου να προσφέρει στο μελλοντικό μουσείο των ανακτόρων τη βιβλιοθήκη, την οποίαν είχαν αποκτήσει -μέσω δημοπρασίας- ο ίδιος και η σύζυγός του, Μ. Λαναρά-Δάικου.

Η βιβλιοθήκη, που σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ φέρει το έμβλημα του Γεωργίου Α', πιθανόν να προέρχεται από τη βασιλική θαλαμηγό «Αμφιτρίτη» (πρώην οπλιταγωγό «Μπουμπουλίνα» συνολικού μήκους 91μ, πλάτους 10μ, βυθίσματος 6μ). Σημαντικό τμήμα του εξοπλισμού της φυλάσσεται στο Τατόι (σερβίτσια με ανάλογη διακόσμηση, δηλ. το έμβλημα του Γεωργίου Α' σε συνθέσεις με άγκυρες). Η επιστημονική τεκμηρίωση του επίπλου θα αποκαλύψει περισσότερα για την ιστορία και την προέλευσή του. Ωστόσο, η σύνδεσή του με τον Γεώργιο Α' δεν αμφισβητείται.