Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: δωρεάν rapid test την Τετάρτη σε 65 περιοχές της Ελλάδας

Συνεχίζονται οι έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ με τη διενέργεια rapid test σε όλη την επικράτεια. Δείτε τα 65 σημεία.

Ο ΕΟΔΥ συνεχίζει να πραγματοποιεί ελέγχους με τη διενέργεια rapid test σε όλη την επικράτεια, για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊόυ.

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία (10:00 - 15:00):

Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο Κλειστό Γήπεδο) Δήμος Ιλίου, Αίαντος & Χρυσηίδος, Ίλιον Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» Δ. Πετρούπολης, Πλατεία Ηρώ Δ. Αθηναίων, Πλατεία Αγίου Ανδρέα, 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα, Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι Δ. Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης , Δημοτικό Parking Βασιλέως Παύλου Δ. Καισαριανής , Πλατεία Καισαριανής Νότια Πύλη ΔΕΘ Drive through στο δήμο Καλαμαριάς , πλησίον ΚΑΠΗ Φοίνικα Δήμος Θέρμης, Ταγαράδες , μπροστά στο κέντρο Πολιτισμού Δήμος Θερμαϊκού, Βάρναλη 5 , Νέα Μηχανιώνα Drive through στο δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης , μπροστά στο γήπεδο Κ. Καραμανλής Δήμος Ωραιοκάστρου , μπροστά στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου Δημαρχείο Τρικάλων Δικαστήρια Πύργου, Ηλεία Κεντρική Πλατεία Ανδραβίδας, Ηλεία Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας, Ηλεία Drive through στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών Εργατικές Κατοικίες Πάτρας Κάστρο Βοιωτίας Πλατεία Λιβαδειάς Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη Πλατεία Καρτσιώτη Άστρους, Αρκαδία Δημοτικό Διαμέρισμα Αγ. Ανδρέα, Αρκαδία Κοινοτικό Κατάστημα Μαλωνας, Ρόδος Λιμένας Θάσου Πλατεία Αριδαίας, Πέλλα Πλατεία Αρχαίας Πέλλας Πλατεία Νέας Πέλλας Πλατεία Αμπελιές, Πέλλα Άγιος Γεώργιος Πέλλας Κεντρική Πλατεία Λάρισας Νέα Σμύρνη Λάρισας Ελασσόνα Λάρισας Γιαννούλη Λάρισας Drive through στη Λεωφόρο Κύκνων, Καστοριά Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία Drive through στον Άγιο Κωνσταντίνο, Φθιώτιδα Drive through στη Πελασγια Φθιώτιδας Κοινότητα Πετρούσας, Δράμα ΚΕΠ Δελφών, Φωκίδα Δημοτική Ενότητα Σκαλανίου, Ηράκλειο Drive through στο Μούρεσι Πηλίου Drive through στη Ζαγορά Πηλίου Περιφέρεια Θεσσαλίας, Βόλος Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή Μίσχος Κομοτηνής Αμβροσία Κομοτηνής Κέντρο υγείας Σκιάθου Μέγαρο Χορού Καλαμάτας Κεντρική πλατεία Καλαμάτας Κοινοτική Αγορά Καλαμάτας Ηπείρου 26, Φλώρινα Drive through στο Αιγίνιο Πιερίας Drive through στον Άγιο Σπυρίδωνα Πιερίας Drive through στην Κονταριώτισσα Πιερίας Drive through στην Ανδρομάχη Πιερίας Στάδιο Φώτης Κοσμάς, Παραλία Τρωάδος Αλεξανδρούπολη Δημαρχείο Άρτας Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, Άρτα Κοινότητα Αγίου Ηλία, Λευκάδα Σκιαδαρέση 1, Λευκάδα Περιφερειακό Ιατρείο Γυμνό, Εύβοια Πλατεία Αγίου Γεωργίου Βαροσιου, Γρεβενά