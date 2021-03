Πολιτική

Βουλή: Στο “εδώλιο” της Προανακριτικής ο Νίκος Παππάς

"Πέρασε" απο την Ολομέλεια η σχετική πρόταση 30 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Στο "μικροσκόπιο" της Προανακριτικής Επιτροπής θα βρεθούν οι χειρισμοί του Νίκου Παππά στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και το λεγόμενο "Καλογρίτσας gate".

Η πρόταση 30 βουλευτών της ΝΔ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην υπουργού Ν. Παππά, για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών το 2015 και 2016, "πέρασε" με 189 ναι, 85 όχι και 15 "παρών". Συνολικά ψήφισαν 289 βουλευτές. Απουσίαζαν οι 9 βουλευτές του ΜέΡΑ25, ο Κυριάκος Βελόπουλος ενώ δεν ψήφισε και ο Ν. Παππάς.

O πρώην υπουργός εγκαλείται για το κακούργημα της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου και του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος.

Σύμφωνα με την πρόταση των βουλευτών της ΝΔ, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση (περί της «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών») σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον πρώην υπουργό Επικρατείας από 23-09-2015 έως 05-11-2016 και εν συνεχεία Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έως τις 09-07-2019, κ. Νικόλαο Παππά κατά την άσκηση των καθηκόντων του: 1) Δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση (αρ. 159 ΠΚ) και 2) Παράβαση Καθήκοντος κατά συρροή και κατ΄εξακολούθηση (ΠΚ 259).

Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας πρότεινε και αποφασίσθηκε η προανακριτική επιτροπή να έχει 19 μέλη ανάλογα με την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων και δόθηκε προθεσμία δύο μηνών στην Επιτροπή για την ολοκλήρωση των εργασιών της και την κατάθεση του πορίσματος στην Ολομέλεια.

Της μυστικής ψηφοφορίας προηγήθηκε συζήτηση υψηλών τόνων. Πλήρη στήριξη στον πρώην Υπουργό προσέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.