Κοινωνία

Αυτός είναι ο θεραπευτής που καταδικάστηκε για ασέλγεια σε ανήλικο (εικόνες)

Ο εργοθεραπευτής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών για αποπλάνηση και ασέλγεια σε βάρος 12χρόνου αγοριού που αντιμετώπιζε αναπτυξιακές διαταραχές.

Στη δημοσιότητα, κατόπιν Διάταξης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, έδωσε η Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες του 56χρονου εργοθεραπευτή, που καταδικάστηκε με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών σε ποινή κάθειρξης για τα εγκλήματα της γενετήσιας πράξης με ανήλικο και της κατάχρησης ανηλίκου.

Ο εργοθεραπευτής/λογοθεραπευτής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών για αποπλάνηση και ασέλγεια σε βάρος 12χρόνου αγοριού που αντιμετώπιζε αναπτυξιακές διαταραχές, την περίοδο 2013-2014.

Πρόκειται για τον :

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των ανωτέρω αδικημάτων που τέλεσε ο ανωτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476270 του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.