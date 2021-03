Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: “Πράσινη”... υποχώρηση στο ΟΑΚΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Βάσκοι έκαναν... “παρέλαση” με “θεατές” την ομάδα του Κάτας.

Η Μπασκόνια έγινε η ένατη ομάδα που πέρασε νικηφόρα από το ΟΑΚΑ την εφετινή αγωνιστική περίοδο στη Euroleague, υποχρεώνοντας τον Παναθηναϊκό στην τρίτη διαδοχική αποτυχία του και 20η στο σύνολο (16η θέση). Οι «πράσινοι» έπεσαν με το βαρύ 97-82 από τους Βάσκους, για την 32η αγωνιστική, με την ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς να κάνει άλμα οκτάδας με ρεκόρ 18-14 (4η σερί νίκη).

Με 14/20(!) τρίποντα (ποσοστό 70%), γρήγορο ρυθμό και διάθεση στο κομμάτι της δημιουργίας (24 ασίστ), η Μπασκόνια οδήγησε σε... παράδοση τον Παναθηναϊκό, που «κατέρρευσε» στο δεύτερο ημίχρονο και περίμενε καρτερικά την ολοκληρώση του... μαρτυρίου.

Ο Ντίνος Μήτογλου με 22 πόντους (7/10δ., 2/2τρ., 2/2β.), 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής αποτέλεσε την εξαίρεση στην πράσινη... παραφωνία. Από τους Βάσκους, οι Ρόκας Γκιεντράιτις (25π.), Ακίλε Πολονάρα (22π., 11ρ.) και Ζόραν Ντράγκιτς (22π.) διέλυσαν κάθε αμυντικό σύστημα του Παναθηναϊκού.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 41-49, 59-72, 82-97

Ο γρήγορος ρυθμός που επέβαλε ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο, αξιοποιώντας την κυριαρχία του Μήτογλου κοντά στο καλάθι και στην περιφέρεια (10π. στο α' δεκ. με 2/2 τρίποντα), έβαλε τους «πράσινους» στη θέση του οδηγού, αλλά όχι για πολύ... Με την άμυνα να μην ακολουθεί και τους Βάσκους να δίνουν ρεσιτάλ από τα 6.75 (5/5 τρίποντα στο α' δεκ.), ο Πολονάρα, τον οποίο δεν μπορούσε να ακολουθήσει μακριά από το καλάθι ο Παπαγιάννης, ευστόχησε στο τρίτο του τρίποντο σε ισάριθμες προσπάθειες για το... προσπέρασμα της Μπασκόνια στο 9΄ (18-19). O Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά το... γκολ-φάουλ του Χένρι στα 3΄΄ κράτησε τους φιλοξενούμενους σε πλεονεκτική θέση (21-25 στο 10΄).

Ένα επιμέρους σκορ 4-9 των Βάσκων με το... καλημέρα της δεύτερης περιόδου, διαμόρφωσε το 25-34 στο 13΄, ενώ η τεχνική ποινή που δέχθηκε για διαμαρτυρίες ο Κάτας, χάρισε στη Μπασκόνια για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο 15΄ (27-37). Οι διαδοχικοί αιφνιδιασμοί, πάντως, του Παναθηναϊκού, με κύριο εκφραστή τον Μήτογλου έφεραν τους «πράσινους» σε απόσταση αναπνοής (34-39 στο 16΄), αλλά τα τρίποντα των φιλοξενούμενων και η κυριαρχία τους στα επιθετικά ριμπάουντ τους κράτησε μπροστά στο σκορ μέχρι το ημίχρονο (41-49).

Οι Βάσκοι μπήκαν αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» πρόωρα το «διπλό» στην επανάληψη και το πέτυχαν, σκορπίζοντας τον Παναθηναϊκό... Με επιμέρους σκορ 2-9, οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με +15 (43-58) στο 25΄, για να αναλάβει δράση η περιφέρεια στη συνέχεια και να τους χαρίσει μία μη αναστρέψιμη διαφορά (59-72 στο 30΄).

Η... εκνευριστική ευστοχία των Βάσκων από τα 6.75 συνεχίστηκε και στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, με την Μπασκόνια να ξεφεύγει με +20 (63-83 στο 34΄) και να μην απειλείται μέχρι το τελικό 82-97 από τον Παναθηναϊκό, που περιορίστηκε σε ρόλο θεατή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Κάτας): Μακ 3 (1), Παπαγιάννης 7, Μποχωρίδης 8 (2), Όγκαστ, Παπαπέτρου 3 (1), Χεζόνια 14, Κασελάκης, Γουάιτ, Μήτογλου 22 (2), Μπεντίλ 11 (1), Σαντ Ρος 14 (3).

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 4 (1), Χένρι 11, Σεντεκέρσκις 4, Ντιόπ, Πίτερς 9 (2), Ντράγκιτς 22 (3), Γκεντράιτις 25 (4), Πολονάρα 22 (5), Κούρουτς.