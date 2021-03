Πολιτική

Πελώνη για lockdown: χρειάζονται ανάσες ελευθερίας στους πολίτες

«Το ΕΣΥ άντεξε, αντέχει και θα αντέξει», τόνισε η κ. Πελώνη. Τι είπε για τα self test και την έξαρση των κρουσμάτων στη χώρα μας.

«Κατ' αρχάς δεν είπε κανείς ότι βγαίνουμε απ' το lockdown. Υπάρχει μία παρανόηση τις τελευταίες μέρες. Παρουσιάζεται ένας οδικός χάρτης για το ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης σε δραστηριότητες ελεγχόμενες όταν και εφόσον τα δεδομένα επιτρέψουν να υπάρξει κάποια ελεγχόμενη και σταδιακή επανεκκίνηση, σε φάσεις. Δεν είπε κανείς ότι βγαίνουμε», σχολίασε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη μιλώντας στην εκπομπή του Action 24 «Evening Report».

Με τον τρόπο αυτό απάντησε σε ερώτηση για το πώς μπορεί να εξετάζουμε το ενδεχόμενο χαλάρωσης των μέτρων όταν τα κρούσματα βρίσκονται σε ύψος ρεκόρ και πολύ ψηλότερα από την αρχή του lockdown. «Δεν παραγνωρίζει κανείς την έξαρση αυτή που αποτυπώθηκε σήμερα ωστόσο την ίδια ώρα δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχει μερική συμμόρφωση στα μέτρα άρα θα πρέπει να βρεθούν μέτρα για να μπορέσει να γίνει διαχειρίσιμη η κόπωση των πολιτών που είναι έκδηλη σε όλα τα επίπεδα». Τόνισε ότι θα αναζητηθεί μία χρυσή τομή εφόσον το επιτρέψουν τα δεδομένα και βέβαια και η Επιτροπή που είναι αυτή που τα αξιολογεί καθημερινά και κάνει παρεμβάσεις όπου χρειαστεί.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος στο σημείο αυτό υπογράμμισε ακόμη πως κρούσματα βλέπουμε και σε άλλες χώρες και στο Ισραήλ που έχει προχωρήσει πολύ στον εμβολιασμό αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος δείκτης που πρέπει να κοιτάμε. «Κρούσματα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Παράλληλα είναι οι διασωληνωμένοι, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, οι πιέσεις στο Σύστημα Υγείας. Αυτοί οι δείκτες είναι πιο σημαντικοί», είπε.

«Το ΕΣΥ άντεξε, αντέχει και θα αντέξει», τόνισε στη συνέχεια η κ. Πελώνη αναγνωρίζοντας ότι προφανώς δέχεται πολύ ισχυρές πιέσεις αλλά και θεωρώντας θετικό πως δεν ακούστηκαν πύρινοι λόγοι από τους αρμόδιους. «Ελπίζω όλοι να αντιληφθούν την πραγματικότητα και αυτό που λέμε από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή το έκτακτο σχέδιο ενίσχυσης του ΕΣΥ ότι ολόκληρο το Σύστημα είναι ενιαίο και όλη η χώρα είναι μια ενιαία υγειονομική περιφέρεια».

«Η Επιτροπή εισηγείται και η κυβέρνηση προφανώς αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των ειδικών και όλες τις παραμέτρους, δημόσιας υγείας που είναι το πρωτεύον, κοινωνικές, οικονομικές και άλλες. Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή ένα πλαίσιο με βάση και τα self tests αυτό το νέο εργαλείο που έχουμε πει ότι θα προστεθεί στη στρατηγική μας για τη διαχείριση της πανδημίας συν όλα τα άλλα εργαλεία ως ένας νέος πυλώνας. Είναι κάτι που το είχε ζητήσει η Επιτροπή που έβαλε και τις προδιαγραφές. Με βάση και αυτό το συμπληρωματικό εργαλείο λοιπόν παρουσιάστηκε ένα μενού επιλογών για το πώς θα μπορούσαν εφόσον το επιτρέψουν τα δεδομένα να ξεκινήσουν κάποιες ελεγχόμενες δραστηριότητες χωρίς επιδημιολογική επιβάρυνση και με πολύ μεγάλη ασφάλεια», ανέφερε η κ. Πελώνη.

Υπογράμμισε πάντως αναφορικά με τα self tests ότι πρόκειται για ένα συμπληρωματικό εργαλείο και σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσει τους τυχαίους και στοχειοποιημένους ελέγχους ούτε βέβαια τον βασικό πυλώνα της κυβερνητικής στρατηγικής που είναι ο εμβολιασμός. Σύντομα, όπως είπε, θα ανακοινωθεί το πλαίσιο εφαρμογής τους. «Οι επιστήμονες θα μας πουν τι μπορούμε να αντέξουμε από το μενού επιλογών που έχει καταρτιστεί. Δεν υπάρχουν προειλημμένες αποφάσεις, υπάρχουν προτεραιότητες και σε αυτή τη φάση, είναι το λιανεμπόριο και τα λύκεια. Δεν εννοούμε βέβαια ότι αυτά θα γίνουν αυτόματα και μέσα σε μια μέρα. Θυμίζω ότι υπάρχει η συνεδρίαση της Επιτροπής αύριο και θεωρώ ότι χρειάζονται και κάποιες ανάσες ελευθερίας με μια νέα συμφωνία με τους πολίτες», πρόσθεσε.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος επανέλαβε πως αναγνωρίζεται ότι υπάρχει κόπωση αλλά και πως ανοίγει ο καιρός κι αυτό ίσως διευκολύνει τα πράγματα για κάποιους ανοιχτούς χώρους. Διευκρίνισε ωστόσο πως σε όποιο βαθμό επιτραπεί να αλλάξουν κάποια δεδομένα όπως για παράδειγμα ενδεχομένως η διαδημοτική μετακίνηση, δεν θα γίνουν σε καμία περίπτωση ανεκτά φαινόμενα συγχρωτισμού και συνωστισμού σε μικρές πλατείες και αλλού. Αν ανοίξουν κάποιες βαλβίδες αποσυμπίεσης, όπως είπε, δεν θα γίνουν ανεκτά τέτοια φαινόμενα.

Σε ερώτηση αναφορικά με το μορατόριουμ με την αξιωματική αντιπολίτευση, η κ. Πελώνη απάντησε ότι δεν είδε μορατόριουμ και η σημερινή τοποθέτηση του κ. Τσίπρα στη Βουλή δεν παραπέμπει σε διάθεση συνεννόησης αλλά σε πόλωση και διχασμό.

Η εξέλιξη της πανδημίας δεν είναι ένα γραμμικό φαινόμενο και δεν υπάρχει εγχειρίδιο χρήσης για τη διαχείριση αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης που ζει ολόκληρος ο πλανήτης, είπε επίσης η κυβερνητική εκπρόσωπος. Ανέφερε μάλιστα την περίπτωση της Γερμανίας και τη «συγγνώμη» της Γερμανίδας καγκελαρίου και επανέλαβε πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις αλλά «αυτό που υπάρχει και πρέπει να κρατήσουμε είναι να σκεφτούμε πού ήμασταν πέρυσι τέτοιον καιρό, πού είμαστε σήμερα και το λέω αυτό γιατί είμαστε πλέον πιο ώριμοι, γνωρίζουμε περισσότερα και δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Έχουμε πλέον αυτό το δώρο του εμβολίου που όσο προχωράμε χτίζεται το τείχος ανοσίας που θα μας βοηθήσει σε άρση περιοριστικών μέτρων και να βρούμε μια άλλη κανονικότητα».

Κλείνοντας η κ. Πελώνη τόνισε ότι η στόχευση είναι ό,τι γίνει και εφόσον γίνει, να γίνει ελεγχόμενα, σταδιακά, με απόλυτη ασφάλεια ακριβώς για να μην ξαναχρειαστεί να υπάρξει πισωγύρισμα. «Αυτό δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο και καλό είναι να κοιτάμε και γύρω μας, τι συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο» πρόσθεσε, κάτι που όπως είπε απαντά και στην κριτική της αντιπολίτευσης.

