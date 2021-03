Κοινωνία

Ξημέρωμα τρόμου για οικογένεια στα χέρια ληστών

Οι ληστές έδειραν ακόμα και το παιδί της οικογένειας για να πάρουν τα λεφτά.

Τον τρόμο μεσα στο σπίτι της έζησε οικογένεια στο Μενίδι, στα χερια 4 αδίστακτων ληστών.

Σύμφωνα με το doxthi.gr οι ληστές δεν δίστασαν να ξυλοκοπήσουν και το ανήλικο παιδί της οικογένειας, σε μια προσπάθεια να πείσουν τους μεγαλύτερους να τους αποκαλύψουν πού έχουν τα λεφτά.

Η ληστεία έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης. Οι ληστές, αφού έδειραν όλη την οικογένεια, πήραν όσα χρήματα βρήκαν και έφυγαν. Αμέσως ο άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία και λίγα λεπτά αργότερα άνδρες της ΟΠΚΕ εντόπισαν τους δράστες σε δρόμο του Ζεφυρίου και τους περικύκλωσαν.

Παράλληλα, περιπολικό της Άμεσης Δράσης έσπευσε στο σπίτι όπου προσπάθησαν να κρυφτούν οι τρεις από τους τέσσερις και έγινε η σύλληψή τους. Μαζί τους, κατά πληροφορίες, έφεραν μέρος των χρημάτων. Η αστυνομία αναζητά τον τέταρτο δράστη.

ΠΗΓΗ: doxthi.gr