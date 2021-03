Αθλητικά

Προκριματικά Μουντιάλ 2022: “Περίπατοι” για Βέλγιο και Ολλανδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Ίδρωσε” για να νικήσει η Πορτογαλία. “Αυτοκτόνησε” η Τουρκία.

Η 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 (ευρωπαϊκή ζώνη) ξεκίνησε με... περιπάτους για το Βέλγιο και την Ολλανδία κόντρα σε Λευκορωσία (8-0) και Γιβραλτάρ (7-0) για τον 5ο και 7ο όμιλο αντίστοιχα, αλλά και σούπερ παιχνίδια σε Κωνσταντινούπολη και Τρνάβα. Η Τουρκία δεν κατάφερε να γίνει η μοναδική ομάδα με το απόλυτο των νικών ("3 στα 3"), παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 3-1 κόντρα στη Λετονία. Οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω και με δύο γκολ από τους Ουλντρίκις και Ικαούνιεκς, "έκλεψαν" την ισοπαλία απ' τους Τούρκους και πανηγύρισαν τον πρώτο τους βαθμό στα προκριματικά.

Για τον ίδιο όμιλο η Νορβηγία "απέδρασε" με μεγάλο διπλό (1-0) απ' το Μαυροβούνιο κι ανέβηκε στη 2η θέση πίσω απ' την Τουρκία (7β.), όπου γίνεται... χαλασμός με τριπλή ισοβαθμία στους 6 βαθμούς (Ολλανδία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία).

Η Πορτογαλία τα βρήκε... σκούρα απέναντι στο μαχητικότατο Λουξεμβούργο (1ος όμιλος) που προηγήθηκε στο πρώτο 30λεπτο, όμως στο δεύτερο ημίχρονο της έδωσε τη λύση -ποιος άλλος;- ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που πέτυχε το γκολ της ανατροπής, πριν "σφραγίσει" τη νίκη των Ιβήρων ο Παουλίνια στο φινάλε (3-1).

Πολύ σημαντική νίκη πήρε και η Ουαλία κόντρα στην Τσεχία (πρώτη ήττα) με γκολ του Τζέιμς στο 82' σε ένα ματς που "σημαδεύτηκε" από δύο αποβολές (στο 49' με απευθείας κόκκινη ο Σικ, στο 77' με δεύτερη κίτρινη ο Ρόμπερτς), ενώ η Κροατία αν και δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο κόντρα στη Μάλτα, βρήκε γκολ απ' τις "παλιοσειρές" της (Πέρισιτς, Μόντριτς) κι έπιασε στην κορυφή του 8ου ομίλου τη Ρωσία, η οποία ηττήθηκε με 2-1 απ' τη Σλοβακία.

Η ανανεωμένη Κύπρος του Νίκου Κωστένογλου παρουσιάστηκε ξανά εξόχως ανταγωνιστική και με το γκολ του Ιωάννη Πίττα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (42ο λεπτό), νίκησε με 1-0 την Σλοβενία για τον 8ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 (ευρωπαϊκή ζώνη).



Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022(Ευρωπαϊκή Ζώνη):

1ος Όμιλος

Αζερμπαϊτζάν-Σερβία 1-2

Λουξεμβούργο-Πορτογαλία 1-3

Ρεπό: Ιρλανδία

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες)

Πορτογαλία 7

Σερβία 7

Λουξεμβούργο 3 -2αγ.

Ιρλανδία 0 -2αγ.

Αζερμπαϊτζάν 0 -2αγ.





5ος Όμιλος

Βέλγιο-Λευκορωσία 8-0

Ουαλία-Τσεχία 1-0

Ρεπό: Εσθονία

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες)

Βέλγιο 7

Τσεχία 4

Ουαλία 3 -2αγ.

Λευκορωσία 3 -2αγ.

Εσθονία 0 -2αγ.





7ος Όμιλος

Γιβραλτάρ-Ολλανδία 0-7

Μαυροβούνιο-Νορβηγία 0-1

Τουρκία-Λετονία 3-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες)

Τουρκία 7

Ολλανδία 6

Μαυροβούνιο 6

Νορβηγία 6

Λετονία 1

Γιβραλτάρ 0





8ος Όμιλος

Κύπρος-Σλοβενία 1-0

Κροατία-Μάλτα 3-0

Σλοβακία-Ρωσία 2-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες)

Κροατία 6

Ρωσία 6

Σλοβακία 5

Κύπρος 4

Σλοβενία 3

Μάλτα 1