Παρουσιάζεται το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης παρουσιάζεται από το οικονομικό επιτελείο και παρουσία Μητσοτάκη.

Στην παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία θα γίνει στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, θα μιλήσει στις 10:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ αρμόδιο για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου 'Ακη Σκέρτσο, τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο, τον προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη, τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Μιχάλη Αργυρού και τον διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Νίκο Μαντζούφα.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εγκρίθηκε τη Δευτέρα από το Υπουργικό Συμβούλιο και παρουσιάζεται αναλυτικά σήμερα. Στη συνέχεια, θα συζητηθεί στη Βουλή και θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα Απριλίου.

Κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε με μια ξεχωριστή αναφορά στην «εθνική ανάταση που νιώσαμε όλοι την 25η Μαρτίου», την οποία όπως είπε «πλαισιώνει η εθνική ανάταξη με καθοριστικό βήμα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης πού θα οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά όλα τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη χώρα γιατί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης είναι η γέφυρα προς την μετά covid εποχή αλλά και προς την 3η δεκαετία του 21ου αιώνα».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός «το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης -εφόσον υλοποιηθεί όπως το σχεδιάζουμε- έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ακόμα 7 μονάδες στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε ορίζοντα εξαετίας πέρα και πάνω από τη φυσιολογική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, να δημιουργήσει πρόσθετες 200.000 θέσεις εργασίας. Οι δράσεις οι οποίες αποτυπώνονται στο σχέδιο αγγίζουν τις 160, είναι δράσεις που αφορούν έργα, αφορούν επενδύσεις, αφορούν μεταρρυθμίσεις, απλώνονται σε πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, απλώνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Είναι ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα το οποίο έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ, 32 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι εξασφαλισμένοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, 19 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και το υπόλοιπο ποσό σε δανεισμό, προσθέτοντας τη μόχλευση από τον ιδιωτικό τομέα σε ίδια κεφάλαια και σε δανεισμό, εκτιμούμε ότι μπορούν να κινητοποιηθούν συνολικοί πόροι ύψους 57 δισεκατομμυρίων ευρώ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ακόμη πως το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «έχει 4 κύριους πυλώνες, την ψηφιακή μετάβαση κράτους και επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής συνοχής, την πράσινη οικονομία και την εκτίναξη των επενδύσεων. Θέλω να θυμίσω ότι έχει προηγηθεί η κατάθεση του προσχεδίου του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης τον περασμένο Νοέμβριο. Η δημόσια διαβούλευση των στρατηγικών του κατευθύνσεων και έχουν γίνει σχεδόν 80 συσκέψεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το προσχέδιο έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικά κολακευτικά σχόλια από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και η χώρα μας θα είναι μία από τις πρώτες που θα υποβάλει το τελικό της σχέδιο πριν τη λήξη της προθεσμίας στο τέλος Απριλίου, ώστε να μπορούμε να επιταχύνουμε και την έλευση των σχετικών πόρων».

Τόνισε επίσης πως «στόχος είναι να έχουμε τις πρώτες εκταμιεύσεις πριν το τέλος του καλοκαιριού, μετά από την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο το πρόγραμμα θα συζητηθεί στη Βουλή και στη συνέχεια θα υποβληθεί στην τελική του μορφή στις Βρυξέλλες. Είναι μία μοναδική ευκαιρία να αλλάξουμε ριζικά το ίδιο το υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας. Να το οδηγήσουμε προς ένα πιο εξωστρεφές, πιο ανταγωνιστικό μοντέλο, με ένα αποτελεσματικότερο και ψηφοποιημένο κράτος, με ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι φιλικό προς την ανάπτυξη, με πολλά μεγάλα έργα, αλλά και ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικής προστασίας. Κεντρικός κορμός του σχεδίου μας είναι η δημιουργία μόνιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης μέσα από πάρα πολύ σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με δύο προϋποθέσεις όποιος ιδιώτης αξιοποιεί πόρους του Ταμείου θα πρέπει να επενδύει ταυτόχρονα και δικά του χρήματα και όλα τα σχέδια θα πρέπει να είναι ώριμα προς εκτέλεση».

Εξηγώντας αναλυτικά τις παραμέτρους του Σχεδίου ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «όπως δηλώνει και το όνομά του, το σχέδιο αυτό υπηρετεί την ανάκαμψη της οικονομίας αλλά και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας με επενδύσεις στην Υγεία, στην Παιδεία, στην απασχόληση, στην Πολιτική Προστασία, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί και στην ψηφιακή εξυπηρέτηση. Και βέβαια η ανθεκτικότητα έχει να κάνει και με την προσαρμογή στη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, εξού και παραπάνω από το 1/3 των πόρων του σχεδίου θα διοχετευτούν σε δράσεις που αφορούν τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό; Ενδεικτικά αναφέρω προγράμματα όπως το εξοικονομώ-αυτονομώ, εμβληματικα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, μία σημαντικότατη χωροταξική μεταρρύθμιση σε όλη την Επικράτεια, στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλεκτροκίνητες συγκοινωνίες, αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας. Με άλλα λόγια όλα αυτά αφορούν μία νέα καθημερινότητα για όλους τους πολίτες, γιατί ακριβώς οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της γιγαντιαίας προσπάθειας. Και θέλω να τονίσω πως ο σχεδιασμός αυτού του άλματος είναι μόνο η αρχή, είναι το πρώτο χιλιόμετρο ενός Μαραθωνίου, το νήμα του οποίου θα κοπεί μόνο όταν έχουν απορροφηθεί όλοι οι πόροι, το αργότερο μέχρι το 2026. Είναι ένα στοίχημα που θα κάνει καλύτερη τη ζωή της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα και γι' αυτό και θα το κερδίσουμε».

