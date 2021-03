Τοπικά Νέα

Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος για την υπάλληλο που έπεσε θύμα ληστείας για πέμπτη φορά μέσα σε έξι μήνες.

Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε κατάστημα ψιλικών, στις Συκιές, στη Θεσσαλονίκη.

Ο δράστης μπήκε λίγο πριν από τις 12:00 στο ψιλικατζίδικο της οδού Παπανδρέου και αρχικά ζήτησε από την ιδιοκτήτριά τσιγάρα. Όπως η ίδια περιέγραψε σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", όταν σήκωσε το κεφάλι της να του δώσει τα τσιγάρα εκείνος τη σημάδευε με όπλο.

Με την απειλή όπλου άρπαξε 700 ευρώ και εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, αυτή είναι η πέμπτη φορά που πέφτει θύμα ληστείας το τελευταίο εξάμηνο.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του.

Διαβάστε επίσης:

-Κλοπή από θυρίδες: καταθέσεις φωτιά για τον 58χρονο

-Ξημέρωμα τρόμου για οικογένεια στα χέρια ληστών

-Στο “μικροσκόπιο” της εισαγγελίας η νέα μήνυση κατά Λιγνάδη (βίντεο)