Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα για εμβόλιο AstraZeneca: Το θεωρώ ασφαλές (βίντεο)

Η γιατρός του Σωτηρία για το εμβόλιο της AstraZeneca, κατά του κορονοϊού, που προκάλεσε νέο συναγερμό.

«Είναι για την ασφάλειά μας το εμβόλιο κι αυτό που ακούμε όλοι είναι ο ΕΜΑ» είναι ότι είναι ασφαλές, δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Μίνα Γκάγκα ερωτηθείσα για το εμβόλιο της AstraZeneca, μετά το θάνατο μίας γυναίκας 65 ετών χθες, μισή ώρα αφού εμβολιάστηκε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Μ.Γκάγκα τόνισε πως, « έχουν γίνει πάνω από 1 εκατομμύριο δόσεις στην ΕΕ και άλλες τόσες στην Ινδία και τα δεδομένα δείχνουν ότι είμαστε ασφαλείς. Είμαστε σε επιτήρηση, είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Αλλά δε γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Από την άλλη, οι θρομβώσεις είναι από τις κορυφαίες αιτίες θανάτου σε ασθενείς με κορονοϊό».

«Θεωρώ ότι είναι ασφαλές. Η σύστασή μου είναι να το κάνουν», συνέτισε στους πολίτες και πρότεινε πως, «αν υπάρχει θέμα θρομβώσεων, μπορεί να γίνει αντιπηκτική αγωγή, για να αισθάνεσαι κανείς ασφαλής».

Σχετικά με το lockdown και τα μέτρα που φαίνεται πως πάνε για άρση, είπε πως, «το lockdown είναι για να μάθεις τα μέτρα, τώρα τα μάθαμε» και παρατήρησε πως «είμαστε όλοι έξω, όποιος προσέχει, προσέχει».

«Είναι πιο ασφαλές να μπούμε σε ένα κατάστημα όπως μπαίνουμε τώρα σε σούπερ μάρκετ», συμπλήρωσε σχετικά, επισημαίνοντας πως, «εμένα με τρομάζει αυτό που βλέπω στις πλατείες. Κόσμος μαζεμένος χωρίς μάσκες» και πρόσθεσε πως «τώρα είμαστε όλοι έξω, άρα πρέπει να βρούμε καλύτερους τρόπου».

Ερωτηθείσα για τα self tests είπε πως, «υπάρχει πολύς κόσμος που θέλει να ξέρει και πολλές εταιρείες που θέλουν να προστατεύσουν τους υπαλλήλους τους», σημειώνοντας ότι θα είναι καλή λύση και αναφορικά με τις συνθήκες ασφαλείας σε ένα σπίτι, είπε πως «σε ένα σπίτι που μένουμε όλοι μαζί, δεν υπάρχει λόγος να ακολουθήσουμε κανόνες, αφού είμαστε ήδη όλοι μαζί. Δεν έχει νόημα».

«Υπάρχει πίεση πολύ μεγάλη και ο μόνος τρόπος είναι να προσέχουμε», τόνισε αναφορικά με την κατάσταση στα νοσοκομεία προβλέποντας πως, «η πίεση θα αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες η πίεση».